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ВСУ стянули на Красноармейское направление элитные батальоны - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:06 30.04.2025 (обновлено: 09:12 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/vsu-2014241526.html
ВСУ стянули на Красноармейское направление элитные батальоны
ВСУ стянули на Красноармейское направление элитные батальоны - РИА Новости, 30.04.2025
ВСУ стянули на Красноармейское направление элитные батальоны
ВСУ, учитывая важность красноармейского оборонительного узла, стянули на эти позиции наемников и элитные батальоны, такие как "Скала", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:06:00+03:00
2025-04-30T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ, учитывая важность красноармейского оборонительного узла, стянули на эти позиции наемников и элитные батальоны, такие как "Скала", сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб". "На данный момент на покровском, красноармейском направлении - мы недавно вернулись. Вот по оперативным данным, которые приходят, что очень большое количество наемников, именно по последней полученной информации. Англичан много, потому что физические акценты их, ну и, естественно, они на то направление подтянули все самые свои такие подразделения, как "Скала", работают там", - рассказал командир штурмовой роты. По его словам, ранее российские штурмовики встречались с батальоном "Скала" при освобождении такого населенного пункта на красноармейском направлении, как Песчаное. "Пересекались на прошлой задаче с ними, но, скажем, не такой уровень подготовки у них, как они говорят, они практически ничем не отличаются, чем наши штурмовики, которые, скажем, готовятся два-три месяца. Наши ребята всегда подготовлены", - пояснил офицер. Военнослужащий также подчеркнул, что важность красноармейского оборонительного узла обусловлена тем, что через этот узел и населенный пункт Красноармейск проходят все пути, по которым снабжаются близлежащие участки фронта на этом направлении. По его словам, противник держится за этот узел так же, как держался за Авдеевку на донецком направлении. "Если его они потеряют, то мы им (ВСУ - ред.) и снабжение пересечем сразу, и у нас открытые уже к границе Донецкой Народной Республики все дороги, так что очень большой транспортный узел. Но 99% в ближайшее время этого узла не будет у них, у нас все готово для взятия этого населенного пункта. Думаю, что в ближайшее время встретимся там", - сказал в завершение военнослужащий. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) - важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находящийся в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Освобождение красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
https://ria.ru/20241014/naemniki-1977874947.html
красноармейск
донецкая народная республика
авдеевка
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красноармейск, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
ВСУ стянули на Красноармейское направление элитные батальоны

ВСУ стянули на Красноармейское направление наемников и элитные батальоны

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ, учитывая важность красноармейского оборонительного узла, стянули на эти позиции наемников и элитные батальоны, такие как "Скала", сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб".
"На данный момент на покровском, красноармейском направлении - мы недавно вернулись. Вот по оперативным данным, которые приходят, что очень большое количество наемников, именно по последней полученной информации. Англичан много, потому что физические акценты их, ну и, естественно, они на то направление подтянули все самые свои такие подразделения, как "Скала", работают там", - рассказал командир штурмовой роты.
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По его словам, ранее российские штурмовики встречались с батальоном "Скала" при освобождении такого населенного пункта на красноармейском направлении, как Песчаное.
"Пересекались на прошлой задаче с ними, но, скажем, не такой уровень подготовки у них, как они говорят, они практически ничем не отличаются, чем наши штурмовики, которые, скажем, готовятся два-три месяца. Наши ребята всегда подготовлены", - пояснил офицер.
Военнослужащий также подчеркнул, что важность красноармейского оборонительного узла обусловлена тем, что через этот узел и населенный пункт Красноармейск проходят все пути, по которым снабжаются близлежащие участки фронта на этом направлении. По его словам, противник держится за этот узел так же, как держался за Авдеевку на донецком направлении.
«
"Если его они потеряют, то мы им (ВСУ - ред.) и снабжение пересечем сразу, и у нас открытые уже к границе Донецкой Народной Республики все дороги, так что очень большой транспортный узел. Но 99% в ближайшее время этого узла не будет у них, у нас все готово для взятия этого населенного пункта. Думаю, что в ближайшее время встретимся там", - сказал в завершение военнослужащий.
Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) - важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находящийся в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Освобождение красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
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