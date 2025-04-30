https://ria.ru/20250430/vsu-2014241526.html

ВСУ стянули на Красноармейское направление элитные батальоны

ВСУ стянули на Красноармейское направление элитные батальоны - РИА Новости, 30.04.2025

ВСУ стянули на Красноармейское направление элитные батальоны

ВСУ, учитывая важность красноармейского оборонительного узла, стянули на эти позиции наемников и элитные батальоны, такие как "Скала", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:06:00+03:00

2025-04-30T08:06:00+03:00

2025-04-30T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ, учитывая важность красноармейского оборонительного узла, стянули на эти позиции наемников и элитные батальоны, такие как "Скала", сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб". "На данный момент на покровском, красноармейском направлении - мы недавно вернулись. Вот по оперативным данным, которые приходят, что очень большое количество наемников, именно по последней полученной информации. Англичан много, потому что физические акценты их, ну и, естественно, они на то направление подтянули все самые свои такие подразделения, как "Скала", работают там", - рассказал командир штурмовой роты. По его словам, ранее российские штурмовики встречались с батальоном "Скала" при освобождении такого населенного пункта на красноармейском направлении, как Песчаное. "Пересекались на прошлой задаче с ними, но, скажем, не такой уровень подготовки у них, как они говорят, они практически ничем не отличаются, чем наши штурмовики, которые, скажем, готовятся два-три месяца. Наши ребята всегда подготовлены", - пояснил офицер. Военнослужащий также подчеркнул, что важность красноармейского оборонительного узла обусловлена тем, что через этот узел и населенный пункт Красноармейск проходят все пути, по которым снабжаются близлежащие участки фронта на этом направлении. По его словам, противник держится за этот узел так же, как держался за Авдеевку на донецком направлении. "Если его они потеряют, то мы им (ВСУ - ред.) и снабжение пересечем сразу, и у нас открытые уже к границе Донецкой Народной Республики все дороги, так что очень большой транспортный узел. Но 99% в ближайшее время этого узла не будет у них, у нас все готово для взятия этого населенного пункта. Думаю, что в ближайшее время встретимся там", - сказал в завершение военнослужащий. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) - важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находящийся в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Освобождение красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html

https://ria.ru/20241014/naemniki-1977874947.html

красноармейск

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноармейск, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины