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ВСУ обстреливали жителей Новогродовки при эвакуации, заявил боец - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/vsu-2014230688.html
ВСУ обстреливали жителей Новогродовки при эвакуации, заявил боец
ВСУ обстреливали жителей Новогродовки при эвакуации, заявил боец - РИА Новости, 30.04.2025
ВСУ обстреливали жителей Новогродовки при эвакуации, заявил боец
Украинские военные вели прицельный огонь по гражданскому населению во время эвакуации из Новогродовки в ДНР летом 2024 года, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:02:00+03:00
2025-04-30T03:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
новогродовка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Украинские военные вели прицельный огонь по гражданскому населению во время эвакуации из Новогродовки в ДНР летом 2024 года, рассказал РИА Новости боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей". Минобороны России 8 сентября 2024 года сообщило, что Новогродовка освобождена в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". На данный момент СК РФ продолжает фиксировать детали военных преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в период оккупации. "ВСУ часто бьют по гражданским объектам... Мы в Новогродовке делали эвакуацию мирного населения. Был огонь минометной артиллерии, кассетных боеприпасов, 120-го миномета и FPV-дронов. Я как военный человек понимаю, что такое хаотичный огонь и что - корректированный", - сказал он. По его словам, было видно, что идут гражданские. "Артиллеристы и "птичники" исполняли злостный приказ - они долбили по мирному населению, хотели не только убить нас, военных, но и гражданских, которые эвакуируются", - уточнил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250308/prestupleniya-2003766355.html
https://ria.ru/20250307/vsu-2003531823.html
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новогродовка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Новогродовка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ обстреливали жителей Новогродовки при эвакуации, заявил боец

ВСУ прицельно били по гражданским при эвакуации из Новогродовки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Украинские военные вели прицельный огонь по гражданскому населению во время эвакуации из Новогродовки в ДНР летом 2024 года, рассказал РИА Новости боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей".
Минобороны России 8 сентября 2024 года сообщило, что Новогродовка освобождена в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". На данный момент СК РФ продолжает фиксировать детали военных преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в период оккупации.
Город Новогродовка в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Беженка рассказала, как ВСУ расправлялись с людьми в Новогродовке
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"ВСУ часто бьют по гражданским объектам... Мы в Новогродовке делали эвакуацию мирного населения. Был огонь минометной артиллерии, кассетных боеприпасов, 120-го миномета и FPV-дронов. Я как военный человек понимаю, что такое хаотичный огонь и что - корректированный", - сказал он.
По его словам, было видно, что идут гражданские.
"Артиллеристы и "птичники" исполняли злостный приказ - они долбили по мирному населению, хотели не только убить нас, военных, но и гражданских, которые эвакуируются", - уточнил он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеНовогродовкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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