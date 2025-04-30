https://ria.ru/20250430/vsu-2014230688.html

ВСУ обстреливали жителей Новогродовки при эвакуации, заявил боец

ВСУ обстреливали жителей Новогродовки при эвакуации, заявил боец - РИА Новости, 30.04.2025

ВСУ обстреливали жителей Новогродовки при эвакуации, заявил боец

Украинские военные вели прицельный огонь по гражданскому населению во время эвакуации из Новогродовки в ДНР летом 2024 года, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:02:00+03:00

2025-04-30T03:02:00+03:00

2025-04-30T03:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

новогродовка

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Украинские военные вели прицельный огонь по гражданскому населению во время эвакуации из Новогродовки в ДНР летом 2024 года, рассказал РИА Новости боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей". Минобороны России 8 сентября 2024 года сообщило, что Новогродовка освобождена в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". На данный момент СК РФ продолжает фиксировать детали военных преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в период оккупации. "ВСУ часто бьют по гражданским объектам... Мы в Новогродовке делали эвакуацию мирного населения. Был огонь минометной артиллерии, кассетных боеприпасов, 120-го миномета и FPV-дронов. Я как военный человек понимаю, что такое хаотичный огонь и что - корректированный", - сказал он. По его словам, было видно, что идут гражданские. "Артиллеристы и "птичники" исполняли злостный приказ - они долбили по мирному населению, хотели не только убить нас, военных, но и гражданских, которые эвакуируются", - уточнил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250308/prestupleniya-2003766355.html

https://ria.ru/20250307/vsu-2003531823.html

новогродовка

россия

донецкая народная республика

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новогродовка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)