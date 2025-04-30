https://ria.ru/20250430/vrach-2014231159.html
Врач рассказала, как правильно пить воду
Врач рассказала, как правильно пить воду - РИА Новости, 30.04.2025
Врач рассказала, как правильно пить воду
Пить воду рекомендуется равномерно в течение дня, ориентируясь на формулу "30 миллилитров на один килограмм веса" и избегая экстремальных объемов, рассказала... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:10:00+03:00
2025-04-30T03:10:00+03:00
2025-04-30T03:10:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
зарема тен
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пить воду рекомендуется равномерно в течение дня, ориентируясь на формулу "30 миллилитров на один килограмм веса" и избегая экстремальных объемов, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Вода - незаменимый элемент здоровья, но ее употребление требует осознанности. Прислушивайтесь к организму: жажда, цвет мочи и общее самочувствие — лучшие ориентиры. Соблюдайте пять главных правил по приему воды: пейте по формуле 30 миллилитров на один килограмм, но не заставляйте себя через силу. Распределяйте воду равномерно в течение дня", - сказала Тен. Также врач рекомендовала не игнорировать ночную жажду, так как она может свидетельствовать о болезни. "Избегайте экстремальных объемов, например, более одного литра в час. Выбирайте комфортную температуру воды. И помните: вода должна приносить пользу, а не стресс", - резюмировала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250426/vrach-2013537163.html
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общество, московская область (подмосковье), зарема тен
Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен
Врач рассказала, как правильно пить воду
Врач Тен: воду рекомендуется пить равномерно в течение дня