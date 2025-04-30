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В Донецке откроется железнодорожный вокзал
В Донецке откроется железнодорожный вокзал - РИА Новости, 30.04.2025
В Донецке откроется железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов, сообщили в компании "Железные дороги... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:04:00+03:00
2025-04-30T18:04:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов, сообщили в компании "Железные дороги Новороссии" (ДЖД)."С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции "Донецк" пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) – Успенская и Дебальцево – (Ясиноватая) Донецк", - говорится в сообщении на сайте компании.
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донецк, ясиноватая, дебальцево
Донецк, Ясиноватая, Дебальцево
В Донецке откроется железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал в Донецке откроется 9 мая