https://ria.ru/20250430/vokzal-2014444992.html

В Донецке откроется железнодорожный вокзал

В Донецке откроется железнодорожный вокзал - РИА Новости, 30.04.2025

В Донецке откроется железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов, сообщили в компании "Железные дороги... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:04:00+03:00

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донецк

ясиноватая

дебальцево

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов, сообщили в компании "Железные дороги Новороссии" (ДЖД)."С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции "Донецк" пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) – Успенская и Дебальцево – (Ясиноватая) Донецк", - говорится в сообщении на сайте компании.

https://ria.ru/20250419/krym-2012270663.html

донецк

ясиноватая

дебальцево

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донецк, ясиноватая, дебальцево