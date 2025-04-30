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В Донецке откроется железнодорожный вокзал - РИА Новости, 30.04.2025
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18:04 30.04.2025 (обновлено: 18:12 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/vokzal-2014444992.html
В Донецке откроется железнодорожный вокзал
В Донецке откроется железнодорожный вокзал - РИА Новости, 30.04.2025
В Донецке откроется железнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов, сообщили в компании "Железные дороги... РИА Новости, 30.04.2025
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов, сообщили в компании "Железные дороги Новороссии" (ДЖД)."С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции "Донецк" пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) – Успенская и Дебальцево – (Ясиноватая) Донецк", - говорится в сообщении на сайте компании.
https://ria.ru/20250419/krym-2012270663.html
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донецк, ясиноватая, дебальцево
Донецк, Ясиноватая, Дебальцево
В Донецке откроется железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал в Донецке откроется 9 мая

© РИА Новости / Сергей Козлов | Перейти в медиабанкВокзал города Донецк
Вокзал города Донецк - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Козлов
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Вокзал города Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Железнодорожный вокзал Донецка снова заработает с 9 мая, до станции "Донецк" продлевается маршрут пригородных поездов, сообщили в компании "Железные дороги Новороссии" (ДЖД).
"С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции "Донецк" пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) – Успенская и Дебальцево – (Ясиноватая) Донецк", - говорится в сообщении на сайте компании.
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