https://ria.ru/20250430/vk-2014362994.html

VK Fest объявил вторую волну артистов

VK Fest объявил вторую волну артистов - РИА Новости, 30.04.2025

VK Fest объявил вторую волну артистов

Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Найк Борзов, Сироткин, Дора и Betsy присоединились к лайнапу и исполнят лучшие треки вместе с ранее объявленными звёздами. На... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:36:00+03:00

2025-04-30T14:36:00+03:00

2025-04-30T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Найк Борзов, Сироткин, Дора и Betsy присоединились к лайнапу и исполнят лучшие треки вместе с ранее объявленными звёздами. На фестивале выступит особый "несекретный" гость и другие артисты — их имена станут известны позже.VK Fest стартует в Челябинске 14 июня. Состав артистов здесь дополнила местная рэп-команда TGK (Триагрутрика). К лайнапу в Сириусе 21 июня присоединились Найк Борзов, JONY и Betsy — исполнительница вирусного трека Sigma Boy, залетевшего в мировые чарты. В Казани 29 июня перед гостями вместе с ранее объявленными хедлайнерами выступит музыкант из Уфы Элвин Грей.Список артистов в Санкт-Петербурге пополнили Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они впервые выступят на Синей сцене 5 июля. К звёздам на Белой сцене присоединились ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой сцене — uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich.На Синей сцене 6 июля выступит "несекретный" гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Именно этого артиста чаще всего просили гости фестиваля в сообществах VK Fest. На Белой сцене лучшие треки исполнят ST, CAPTOWN и Дора, на Фиолетовую выйдут Beautiful Boys, Свят, мартин, Лилая, passmurny и ПЛУТТО.К хедлайнерам в Москве присоединились Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они выступят на Синей сцене 19 июля. Список артистов Белой сцены дополнили ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой сцене выступят POLINA CHILI, Егор Сесарев, мартин, Armich и забей, лерочка.На Синей сцене 20 июля, помимо уже анонсированных артистов, выступит "несекретный" гость, на Белой сцене — Markul, Сироткин, Дора, LIL KRYSTALLL, ST и CAPTOWN. На Фиолетовую сцену выйдут Beautiful Boys, Свят, Лилая, passmurny, Leroo, Baby Cute."В этом году VK Fest собрал мощный лайнап. При выборе артистов мы руководствуемся чартами VK Музыки и предпочтениями пользователей. На фестивале выступит множество самых любимых звёзд: популярнейшие и нишевые музыканты, а также исполнители самых вирусных треков и талантливые фрешмены. Сюрпризы тоже будут. Уверена, зрители останутся в восторге. При этом музыка — только часть программы VK Fest. Нам не терпится показать вам всё", — прокомментировала руководитель VK Fest Зоя Новикова.Состав артистов будет пополняться. Скоро VK Fest анонсирует площадки проведения, спикеров лектория, инфлюенсеров и музыкантов электронной сцены — она появится на фестивале в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты можно купить на сайте: vkfest.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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