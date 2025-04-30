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VK Fest объявил вторую волну артистов - РИА Новости, 30.04.2025
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14:36 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/vk-2014362994.html
VK Fest объявил вторую волну артистов
VK Fest объявил вторую волну артистов - РИА Новости, 30.04.2025
VK Fest объявил вторую волну артистов
Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Найк Борзов, Сироткин, Дора и Betsy присоединились к лайнапу и исполнят лучшие треки вместе с ранее объявленными звёздами. На... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:36:00+03:00
2025-04-30T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Найк Борзов, Сироткин, Дора и Betsy присоединились к лайнапу и исполнят лучшие треки вместе с ранее объявленными звёздами. На фестивале выступит особый "несекретный" гость и другие артисты — их имена станут известны позже.VK Fest стартует в Челябинске 14 июня. Состав артистов здесь дополнила местная рэп-команда TGK (Триагрутрика). К лайнапу в Сириусе 21 июня присоединились Найк Борзов, JONY и Betsy — исполнительница вирусного трека Sigma Boy, залетевшего в мировые чарты. В Казани 29 июня перед гостями вместе с ранее объявленными хедлайнерами выступит музыкант из Уфы Элвин Грей.Список артистов в Санкт-Петербурге пополнили Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они впервые выступят на Синей сцене 5 июля. К звёздам на Белой сцене присоединились ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой сцене — uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich.На Синей сцене 6 июля выступит "несекретный" гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Именно этого артиста чаще всего просили гости фестиваля в сообществах VK Fest. На Белой сцене лучшие треки исполнят ST, CAPTOWN и Дора, на Фиолетовую выйдут Beautiful Boys, Свят, мартин, Лилая, passmurny и ПЛУТТО.К хедлайнерам в Москве присоединились Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они выступят на Синей сцене 19 июля. Список артистов Белой сцены дополнили ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой сцене выступят POLINA CHILI, Егор Сесарев, мартин, Armich и забей, лерочка.На Синей сцене 20 июля, помимо уже анонсированных артистов, выступит "несекретный" гость, на Белой сцене — Markul, Сироткин, Дора, LIL KRYSTALLL, ST и CAPTOWN. На Фиолетовую сцену выйдут Beautiful Boys, Свят, Лилая, passmurny, Leroo, Baby Cute."В этом году VK Fest собрал мощный лайнап. При выборе артистов мы руководствуемся чартами VK Музыки и предпочтениями пользователей. На фестивале выступит множество самых любимых звёзд: популярнейшие и нишевые музыканты, а также исполнители самых вирусных треков и талантливые фрешмены. Сюрпризы тоже будут. Уверена, зрители останутся в восторге. При этом музыка — только часть программы VK Fest. Нам не терпится показать вам всё", — прокомментировала руководитель VK Fest Зоя Новикова.Состав артистов будет пополняться. Скоро VK Fest анонсирует площадки проведения, спикеров лектория, инфлюенсеров и музыкантов электронной сцены — она появится на фестивале в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты можно купить на сайте: vkfest.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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VK Fest объявил вторую волну артистов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге
Посетители на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Найк Борзов, Сироткин, Дора и Betsy присоединились к лайнапу и исполнят лучшие треки вместе с ранее объявленными звёздами. На фестивале выступит особый "несекретный" гость и другие артисты — их имена станут известны позже.
VK Fest стартует в Челябинске 14 июня. Состав артистов здесь дополнила местная рэп-команда TGK (Триагрутрика). К лайнапу в Сириусе 21 июня присоединились Найк Борзов, JONY и Betsy — исполнительница вирусного трека Sigma Boy, залетевшего в мировые чарты. В Казани 29 июня перед гостями вместе с ранее объявленными хедлайнерами выступит музыкант из Уфы Элвин Грей.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеСписок артистов, выступающих на VK Fest 2025
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
1 из 3
© Фото : пресс-служба ВКонтактеСписок артистов, выступающих на VK Fest 2025
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
2 из 3
© Фото : пресс-служба ВКонтактеСписок артистов, выступающих на VK Fest 2025
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
3 из 3
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
1 из 3
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
2 из 3
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
3 из 3
Список артистов в Санкт-Петербурге пополнили Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они впервые выступят на Синей сцене 5 июля. К звёздам на Белой сцене присоединились ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой сцене — uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich.
На Синей сцене 6 июля выступит "несекретный" гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Именно этого артиста чаще всего просили гости фестиваля в сообществах VK Fest. На Белой сцене лучшие треки исполнят ST, CAPTOWN и Дора, на Фиолетовую выйдут Beautiful Boys, Свят, мартин, Лилая, passmurny и ПЛУТТО.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеСписок артистов, выступающих на VK Fest 2025
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025
К хедлайнерам в Москве присоединились Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они выступят на Синей сцене 19 июля. Список артистов Белой сцены дополнили ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой сцене выступят POLINA CHILI, Егор Сесарев, мартин, Armich и забей, лерочка.
На Синей сцене 20 июля, помимо уже анонсированных артистов, выступит "несекретный" гость, на Белой сцене — Markul, Сироткин, Дора, LIL KRYSTALLL, ST и CAPTOWN. На Фиолетовую сцену выйдут Beautiful Boys, Свят, Лилая, passmurny, Leroo, Baby Cute.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеСписок артистов, выступающих на VK Fest 2025
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Список артистов, выступающих на VK Fest 2025
"В этом году VK Fest собрал мощный лайнап. При выборе артистов мы руководствуемся чартами VK Музыки и предпочтениями пользователей. На фестивале выступит множество самых любимых звёзд: популярнейшие и нишевые музыканты, а также исполнители самых вирусных треков и талантливые фрешмены. Сюрпризы тоже будут. Уверена, зрители останутся в восторге. При этом музыка — только часть программы VK Fest. Нам не терпится показать вам всё", — прокомментировала руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Состав артистов будет пополняться. Скоро VK Fest анонсирует площадки проведения, спикеров лектория, инфлюенсеров и музыкантов электронной сцены — она появится на фестивале в Москве и Санкт-Петербурге. Билеты можно купить на сайте: vkfest.ru
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