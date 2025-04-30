https://ria.ru/20250430/vetnam-2014354910.html
Опрос показал отношение американцев к войне во Вьетнаме
Опрос показал отношение американцев к войне во Вьетнаме - РИА Новости, 30.04.2025
Опрос показал отношение американцев к войне во Вьетнаме
Свыше 60% американцев спустя 50 лет после окончания войны во Вьетнаме считают, что США не должны были становиться стороной этого военного конфликта, следует из... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:20:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Свыше 60% американцев спустя 50 лет после окончания войны во Вьетнаме считают, что США не должны были становиться стороной этого военного конфликта, следует из опроса Emerson College Polling и компании Nexstar Media. Вьетнамская война закончилась 30 апреля 1975 года. По результатам опроса, 62% респондентов заявили, что США не следовало вмешиваться во Вьетнамскую войну, тогда как противоположную точку зрения высказали 38% опрошенных. Кроме того, опрос показал, что 44% жителей США считают войну во Вьетнаме неоправданной, обратное мнение выразили 29%, еще 27% не определились. При этом 50% также сказали, что четко понимают, какие цели преследовали Штаты во Вьетнамской войне, в то время как остальные 50% ответили, что не имеют представления о целях страны на тот момент. Опрос был проведен с 8 по 11 апреля среди тысячи совершеннолетних американцев и ветеранов войны во Вьетнаме. Статистическая погрешность опроса составляет около 3 процентных пунктов. Вьетнамская война продолжалась с 1955 по 1975 годы, в ней погибли более 58 тысяч американских военных.
https://ria.ru/20250423/nyt-2012874343.html
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в мире, вьетнам, сша
Опрос показал отношение американцев к войне во Вьетнаме
Более 60% американцев считают войну во Вьетнаме неоправданной