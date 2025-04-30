https://ria.ru/20250430/vetnam-2014354910.html

Опрос показал отношение американцев к войне во Вьетнаме

Опрос показал отношение американцев к войне во Вьетнаме - РИА Новости, 30.04.2025

Опрос показал отношение американцев к войне во Вьетнаме

Свыше 60% американцев спустя 50 лет после окончания войны во Вьетнаме считают, что США не должны были становиться стороной этого военного конфликта, следует из... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:20:00+03:00

2025-04-30T14:20:00+03:00

2025-04-30T14:21:00+03:00

в мире

вьетнам

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957749758_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e59f143ac79afe75409bc9786a08b062.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Свыше 60% американцев спустя 50 лет после окончания войны во Вьетнаме считают, что США не должны были становиться стороной этого военного конфликта, следует из опроса Emerson College Polling и компании Nexstar Media. Вьетнамская война закончилась 30 апреля 1975 года. По результатам опроса, 62% респондентов заявили, что США не следовало вмешиваться во Вьетнамскую войну, тогда как противоположную точку зрения высказали 38% опрошенных. Кроме того, опрос показал, что 44% жителей США считают войну во Вьетнаме неоправданной, обратное мнение выразили 29%, еще 27% не определились. При этом 50% также сказали, что четко понимают, какие цели преследовали Штаты во Вьетнамской войне, в то время как остальные 50% ответили, что не имеют представления о целях страны на тот момент. Опрос был проведен с 8 по 11 апреля среди тысячи совершеннолетних американцев и ветеранов войны во Вьетнаме. Статистическая погрешность опроса составляет около 3 процентных пунктов. Вьетнамская война продолжалась с 1955 по 1975 годы, в ней погибли более 58 тысяч американских военных.

https://ria.ru/20250423/nyt-2012874343.html

https://ria.ru/20241129/rogov-1986424343.html

вьетнам

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вьетнам, сша