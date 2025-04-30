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В Кузбассе вспоминают основателя поколения судей-фронтовиков Юрия Пушкина - РИА Новости, 01.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:46 30.04.2025 (обновлено: 09:24 01.05.2025)
https://ria.ru/20250430/veteran-2014516955.html
В Кузбассе вспоминают основателя поколения судей-фронтовиков Юрия Пушкина
В Кузбассе вспоминают основателя поколения судей-фронтовиков Юрия Пушкина - РИА Новости, 01.05.2025
В Кузбассе вспоминают основателя поколения судей-фронтовиков Юрия Пушкина
Ветерана Великой Отечественной войны Юрия Пушкина, который, вернувшись с фронта без рук и ног, устроился на работу в суд и стал основателем поколения... РИА Новости, 01.05.2025
2025-04-30T23:46:00+03:00
2025-05-01T09:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
кемерово
кемеровская область
кемеровский областной суд
80-летие победы в великой отечественной войне
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КЕМЕРОВО, 30 апр – РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной войны Юрия Пушкина, который, вернувшись с фронта без рук и ног, устроился на работу в суд и стал основателем поколения судей-фронтовиков, вспоминают в Кузбассе в преддверии 80-летия Победы. "В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне нам особенно дорога память о фронтовике Юрии Николаевиче Пушкине, который вернулся с фронта глубоким инвалидом, но пришел работать судьей в областной суд Кемерово спустя 9 дней после Победы", – рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Мельникова. В январе 1942 года, будучи командиром стрелковой роты, в бою под селом Знаменка Калининской (ныне Тверской) области получил тяжелые ранения коленных суставов и сутки пролежал на снегу, отморозив руки и ноги, которые впоследствии ему ампутировали. Но боец проявил невероятную стойкость духа, героически справившись не только с физическим недугом, но и найдя в себе силы жить дальше, создал крепкую семью и выбрал свое предназначение. Позже воспоминания Пушкина о тех страшных днях будут опубликованы в биографической книге "Маленькая повесть о большом мужестве" автора Олега Моисеева. "Долгие, бессонные, госпитальные ночи, мучительные раздумья. Как жить дальше? Существовать? Нет, нет, только не это. Он должен найти свое место в жизни. На ногах будут протезы, говорят, можно привыкнуть. Научиться действовать руками! Ведь у него отняты только кисти. Профессор сказал, обещал. Но это обещание сопряжено еще с двумя тяжелыми операциями (десятой и одиннадцатой по счету), расщеплением лучевой и локтевой костей. Тогда на каждой руке будет как бы два пальца. Ну, что ж, он все вытерпит, все вынесет во имя того, чтоб никому не быть в тягость, иметь возможность хотя бы самому есть и, быть может, даже работать", – говорится в произведении. До марта 1943 года Пушкин лечился в военных госпиталях. Затем оказался в интернате для инвалидов Великой Отечественной войны в Кемеровской области, там учился на заочном отделении Новосибирской юридической школы. "С 18 мая 1945 года Пушкин Юрий Николаевич стал судьей Кемеровского областного суда и первым участником Великой Отечественной войны, поступившим на работу в областной суд. В течение восьми лет он тщательно и грамотно рассматривал уголовные дела первой инстанции. Он же стал основателем поколения судей-фронтовиков Кемеровской области", – рассказала собеседница агентства. Впоследствии он с семьей переехал в Калининскую область, туда, где получил тяжелейшие увечья. С 1953 по 1976 год он работал в Калининском областном суде. В мирное время судьба преподнесла ему еще одно тяжелейшее испытание: один из осужденных им из мести за свершенное правосудие убил его сына-студента. Сердце фронтовика не выдержало и в 1976 году он умер.
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общество, кемерово, кемеровская область, кемеровский областной суд, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Кемерово, Кемеровская область, Кемеровский областной суд, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кузбассе вспоминают основателя поколения судей-фронтовиков Юрия Пушкина

Ветерана ВОВ Юрия Пушкина вспоминают в Кузбассе в преддверии 80-летия Победы

© Фото : Областной суд КемеровоОснователь поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин
Основатель поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Областной суд Кемерово
Основатель поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 30 апр – РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной войны Юрия Пушкина, который, вернувшись с фронта без рук и ног, устроился на работу в суд и стал основателем поколения судей-фронтовиков, вспоминают в Кузбассе в преддверии 80-летия Победы.
«
"В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне нам особенно дорога память о фронтовике Юрии Николаевиче Пушкине, который вернулся с фронта глубоким инвалидом, но пришел работать судьей в областной суд Кемерово спустя 9 дней после Победы", – рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Мельникова.
© Фото : Областной суд КемеровоОснователь поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин
Основатель поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Областной суд Кемерово
Основатель поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин
В январе 1942 года, будучи командиром стрелковой роты, в бою под селом Знаменка Калининской (ныне Тверской) области получил тяжелые ранения коленных суставов и сутки пролежал на снегу, отморозив руки и ноги, которые впоследствии ему ампутировали. Но боец проявил невероятную стойкость духа, героически справившись не только с физическим недугом, но и найдя в себе силы жить дальше, создал крепкую семью и выбрал свое предназначение.
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Позже воспоминания Пушкина о тех страшных днях будут опубликованы в биографической книге "Маленькая повесть о большом мужестве" автора Олега Моисеева.
«
"Долгие, бессонные, госпитальные ночи, мучительные раздумья. Как жить дальше? Существовать? Нет, нет, только не это. Он должен найти свое место в жизни. На ногах будут протезы, говорят, можно привыкнуть. Научиться действовать руками! Ведь у него отняты только кисти. Профессор сказал, обещал. Но это обещание сопряжено еще с двумя тяжелыми операциями (десятой и одиннадцатой по счету), расщеплением лучевой и локтевой костей. Тогда на каждой руке будет как бы два пальца. Ну, что ж, он все вытерпит, все вынесет во имя того, чтоб никому не быть в тягость, иметь возможность хотя бы самому есть и, быть может, даже работать", – говорится в произведении.
До марта 1943 года Пушкин лечился в военных госпиталях. Затем оказался в интернате для инвалидов Великой Отечественной войны в Кемеровской области, там учился на заочном отделении Новосибирской юридической школы.
© Фото : Областной суд КемеровоОснователь поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин
Основатель поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Областной суд Кемерово
Основатель поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин
«
"С 18 мая 1945 года Пушкин Юрий Николаевич стал судьей Кемеровского областного суда и первым участником Великой Отечественной войны, поступившим на работу в областной суд. В течение восьми лет он тщательно и грамотно рассматривал уголовные дела первой инстанции. Он же стал основателем поколения судей-фронтовиков Кемеровской области", – рассказала собеседница агентства.
Впоследствии он с семьей переехал в Калининскую область, туда, где получил тяжелейшие увечья. С 1953 по 1976 год он работал в Калининском областном суде.
В мирное время судьба преподнесла ему еще одно тяжелейшее испытание: один из осужденных им из мести за свершенное правосудие убил его сына-студента. Сердце фронтовика не выдержало и в 1976 году он умер.
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