В Италии назвали выход Венгрии из МУС отважным решением
Коменчини: Венгрия с выходом из МУС приняла отважное и дальновидное решение
© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание Парламента Венгрии
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание Парламента Венгрии. Архивное фото
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РИМ, 30 апр – РИА Новости. Венгрия с выходом из Международного уголовного суда (МУС) приняла отважное и дальновидное решение, так как суд стал инструментом политики глобализма, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из МУС. В свою очередь премьер-министр Виктор Орбан объяснял, что курс на выход из организации связан с ее политизированностью в последние годы.
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"Решение Венгрии – это очень важный выбор, очень дальновидный и смелый, который продолжает путь демонтажа этой структуры как одного из международных институтов, которые на самом деле играют инструментальную роль и не являются настоящими организациями, которые в основе своей защищают определенные принципы, вместо этого утверждая дешевые ценности, не имеющие к этому никакого отношения", - заявил Коменчини.
Он рассказал, что в бытность парламентарием выступал против ратификацией Италии положения МУС об "агрессии" в ее политическом смысле. Подобное изменение, добавил политики, предоставляло Международному уголовному суду чрезмерные полномочия по толкованию понятия "агрессор".
"Агрессия в смысле подготовительных действий, когда кто-то знает, что на него собираются напасть? Когда государство предпринимает действия по своей защите, что это? Агрессия? Очевидно, что это аспект, который не должен быть затронут Международным уголовным судом", - сказал собеседник агентства. По словам Коменчини, ослабление роли МУС подтверждается тем фактом, что такие страны, как США, Россия, Израиль и Китай, не вступали под его юрисдикцию.
Это ясно показывает, что существо средства глобалистской политики, которого естественным образом придерживается Европейский союз и который используется как инструмент в зависимости от субъектов, как это произошло с президентом Путиным вокруг спасения детей из Донбасса", - подчеркнул бывший парламентарий.