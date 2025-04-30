https://ria.ru/20250430/vengriya-2014385248.html

В Италии назвали выход Венгрии из МУС отважным решением

В Италии назвали выход Венгрии из МУС отважным решением - РИА Новости, 30.04.2025

В Италии назвали выход Венгрии из МУС отважным решением

Венгрия с выходом из Международного уголовного суда (МУС) приняла отважное и дальновидное решение, так как суд стал инструментом политики глобализма, заявил РИА РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:19:00+03:00

2025-04-30T15:19:00+03:00

2025-04-30T15:19:00+03:00

в мире

венгрия

италия

сша

петер сийярто

виктор орбан

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg

РИМ, 30 апр – РИА Новости. Венгрия с выходом из Международного уголовного суда (МУС) приняла отважное и дальновидное решение, так как суд стал инструментом политики глобализма, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из МУС. В свою очередь премьер-министр Виктор Орбан объяснял, что курс на выход из организации связан с ее политизированностью в последние годы. "Решение Венгрии – это очень важный выбор, очень дальновидный и смелый, который продолжает путь демонтажа этой структуры как одного из международных институтов, которые на самом деле играют инструментальную роль и не являются настоящими организациями, которые в основе своей защищают определенные принципы, вместо этого утверждая дешевые ценности, не имеющие к этому никакого отношения", - заявил Коменчини. Он рассказал, что в бытность парламентарием выступал против ратификацией Италии положения МУС об "агрессии" в ее политическом смысле. Подобное изменение, добавил политики, предоставляло Международному уголовному суду чрезмерные полномочия по толкованию понятия "агрессор". "Агрессия в смысле подготовительных действий, когда кто-то знает, что на него собираются напасть? Когда государство предпринимает действия по своей защите, что это? Агрессия? Очевидно, что это аспект, который не должен быть затронут Международным уголовным судом", - сказал собеседник агентства. По словам Коменчини, ослабление роли МУС подтверждается тем фактом, что такие страны, как США, Россия, Израиль и Китай, не вступали под его юрисдикцию. Это ясно показывает, что существо средства глобалистской политики, которого естественным образом придерживается Европейский союз и который используется как инструмент в зависимости от субъектов, как это произошло с президентом Путиным вокруг спасения детей из Донбасса", - подчеркнул бывший парламентарий.

https://ria.ru/20250429/mus-2014054455.html

https://ria.ru/20250424/mus-2013093876.html

венгрия

италия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, италия, сша, петер сийярто, виктор орбан, международный уголовный суд