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В Италии назвали выход Венгрии из МУС отважным решением - РИА Новости, 30.04.2025
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15:19 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/vengriya-2014385248.html
В Италии назвали выход Венгрии из МУС отважным решением
В Италии назвали выход Венгрии из МУС отважным решением - РИА Новости, 30.04.2025
В Италии назвали выход Венгрии из МУС отважным решением
Венгрия с выходом из Международного уголовного суда (МУС) приняла отважное и дальновидное решение, так как суд стал инструментом политики глобализма, заявил РИА РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:19:00+03:00
2025-04-30T15:19:00+03:00
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РИМ, 30 апр – РИА Новости. Венгрия с выходом из Международного уголовного суда (МУС) приняла отважное и дальновидное решение, так как суд стал инструментом политики глобализма, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из МУС. В свою очередь премьер-министр Виктор Орбан объяснял, что курс на выход из организации связан с ее политизированностью в последние годы. "Решение Венгрии – это очень важный выбор, очень дальновидный и смелый, который продолжает путь демонтажа этой структуры как одного из международных институтов, которые на самом деле играют инструментальную роль и не являются настоящими организациями, которые в основе своей защищают определенные принципы, вместо этого утверждая дешевые ценности, не имеющие к этому никакого отношения", - заявил Коменчини. Он рассказал, что в бытность парламентарием выступал против ратификацией Италии положения МУС об "агрессии" в ее политическом смысле. Подобное изменение, добавил политики, предоставляло Международному уголовному суду чрезмерные полномочия по толкованию понятия "агрессор". "Агрессия в смысле подготовительных действий, когда кто-то знает, что на него собираются напасть? Когда государство предпринимает действия по своей защите, что это? Агрессия? Очевидно, что это аспект, который не должен быть затронут Международным уголовным судом", - сказал собеседник агентства. По словам Коменчини, ослабление роли МУС подтверждается тем фактом, что такие страны, как США, Россия, Израиль и Китай, не вступали под его юрисдикцию. Это ясно показывает, что существо средства глобалистской политики, которого естественным образом придерживается Европейский союз и который используется как инструмент в зависимости от субъектов, как это произошло с президентом Путиным вокруг спасения детей из Донбасса", - подчеркнул бывший парламентарий.
https://ria.ru/20250429/mus-2014054455.html
https://ria.ru/20250424/mus-2013093876.html
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в мире, венгрия, италия, сша, петер сийярто, виктор орбан, международный уголовный суд
В мире, Венгрия, Италия, США, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Международный уголовный суд
В Италии назвали выход Венгрии из МУС отважным решением

Коменчини: Венгрия с выходом из МУС приняла отважное и дальновидное решение

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание Парламента Венгрии
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание Парламента Венгрии. Архивное фото
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РИМ, 30 апр – РИА Новости. Венгрия с выходом из Международного уголовного суда (МУС) приняла отважное и дальновидное решение, так как суд стал инструментом политики глобализма, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из МУС. В свою очередь премьер-министр Виктор Орбан объяснял, что курс на выход из организации связан с ее политизированностью в последние годы.
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"Решение Венгрии – это очень важный выбор, очень дальновидный и смелый, который продолжает путь демонтажа этой структуры как одного из международных институтов, которые на самом деле играют инструментальную роль и не являются настоящими организациями, которые в основе своей защищают определенные принципы, вместо этого утверждая дешевые ценности, не имеющие к этому никакого отношения", - заявил Коменчини.
Он рассказал, что в бытность парламентарием выступал против ратификацией Италии положения МУС об "агрессии" в ее политическом смысле. Подобное изменение, добавил политики, предоставляло Международному уголовному суду чрезмерные полномочия по толкованию понятия "агрессор".
"Агрессия в смысле подготовительных действий, когда кто-то знает, что на него собираются напасть? Когда государство предпринимает действия по своей защите, что это? Агрессия? Очевидно, что это аспект, который не должен быть затронут Международным уголовным судом", - сказал собеседник агентства. По словам Коменчини, ослабление роли МУС подтверждается тем фактом, что такие страны, как США, Россия, Израиль и Китай, не вступали под его юрисдикцию.
Это ясно показывает, что существо средства глобалистской политики, которого естественным образом придерживается Европейский союз и который используется как инструмент в зависимости от субъектов, как это произошло с президентом Путиным вокруг спасения детей из Донбасса", - подчеркнул бывший парламентарий.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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24 апреля, 07:59
 
В миреВенгрияИталияСШАПетер СийяртоВиктор ОрбанМеждународный уголовный суд
 
 
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