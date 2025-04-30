https://ria.ru/20250430/vandaly-2014254542.html

В Якутии осквернили мемориал ветеранам ВОВ

В Якутии осквернили мемориал ветеранам ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025

В Якутии осквернили мемориал ветеранам ВОВ

Мемориал ветеранам Великой Отечественной войны осквернили в селе Техтюр Мегино-Кангаласского района Якутии, возбуждено уголовное дело, виновные устанавливаются, РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:42:00+03:00

2025-04-30T09:42:00+03:00

2025-04-30T09:42:00+03:00

происшествия

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ЯКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Мемориал ветеранам Великой Отечественной войны осквернили в селе Техтюр Мегино-Кангаласского района Якутии, возбуждено уголовное дело, виновные устанавливаются, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. Пользователи соцсети распространили фото с замазанными черной краской портретами ветеранов Великой отечественной войны на мемориале в селе Техтюр, при этом сообщается, что якобы это совершили дети. На происшествие отреагировали в министерстве обрнауки республики, МВД, в Следственном комитете и прокуратуре Якутии. "Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны)", - отметили в СУСК. Сообщается, что мемориал установлен возле здания администрации сельского поселения. "В настоящее время в рамках уголовного дела следователи Следственного комитета России проводят осмотр места происшествия, допросы и иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия