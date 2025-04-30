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Замгубернатора Тюменской области Вахрина уволили с должности - РИА Новости, 30.04.2025
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17:08 30.04.2025
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Замгубернатора Тюменской области Вахрина уволили с должности
Замгубернатора Тюменской области Вахрина уволили с должности - РИА Новости, 30.04.2025
Замгубернатора Тюменской области Вахрина уволили с должности
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминировало получение крупной взятки, освобожден от замещаемой должности. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:08:00+03:00
2025-04-30T17:08:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминировало получение крупной взятки, освобожден от замещаемой должности. "Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности, трудовой договор прекращен по инициативе работника", - сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В июне 2024 года стало известно о том, что он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и постановлением Басманного районного суда города Москвы заключен под стражу. В начале февраля адвокат Вахрина Александр Чернов сообщил РИА Новости, что следственные действия по делу замгубернатора завершены. Шестнадцатого апреля сообщалось, что Вахрин, которому следствие инкриминирует получение крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, он освобожден из-под стражи.
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происшествия, россия, александр чернов, тюменская область
Происшествия, Россия, Александр Чернов, Тюменская область
Замгубернатора Тюменской области Вахрина уволили с должности

Обвиняемого в коррупции тюменского замгубернатора Вахрина уволили с должности

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗаместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминировало получение крупной взятки, освобожден от замещаемой должности.
«
"Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности, трудовой договор прекращен по инициативе работника", - сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В июне 2024 года стало известно о том, что он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и постановлением Басманного районного суда города Москвы заключен под стражу. В начале февраля адвокат Вахрина Александр Чернов сообщил РИА Новости, что следственные действия по делу замгубернатора завершены.
Шестнадцатого апреля сообщалось, что Вахрин, которому следствие инкриминирует получение крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, он освобожден из-под стражи.
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