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Замгубернатора Тюменской области Вахрина уволили с должности

Замгубернатора Тюменской области Вахрина уволили с должности - РИА Новости, 30.04.2025

Замгубернатора Тюменской области Вахрина уволили с должности

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминировало получение крупной взятки, освобожден от замещаемой должности. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:08:00+03:00

2025-04-30T17:08:00+03:00

2025-04-30T17:08:00+03:00

происшествия

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александр чернов

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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминировало получение крупной взятки, освобожден от замещаемой должности. "Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности, трудовой договор прекращен по инициативе работника", - сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В июне 2024 года стало известно о том, что он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и постановлением Басманного районного суда города Москвы заключен под стражу. В начале февраля адвокат Вахрина Александр Чернов сообщил РИА Новости, что следственные действия по делу замгубернатора завершены. Шестнадцатого апреля сообщалось, что Вахрин, которому следствие инкриминирует получение крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, он освобожден из-под стражи.

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россия

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Наталья Макарова

происшествия, россия, александр чернов, тюменская область