https://ria.ru/20250430/usloviya-2014434234.html

Обсуждения сделки по ресурсам еще не завершены из-за Киева, пишет FT

Обсуждения сделки по ресурсам еще не завершены из-за Киева, пишет FT - РИА Новости, 30.04.2025

Обсуждения сделки по ресурсам еще не завершены из-за Киева, пишет FT

Обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:29:00+03:00

2025-04-30T17:29:00+03:00

2025-04-30T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник."В среду человек, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры не завершены, потому что Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные в выходные", - говорится в публикации издания.Как отмечает издание со ссылкой на источники, подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, при этом команда министра финансов США Скотта Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой".Ранее в среду премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014414976.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014256595.html

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киев, сша, украина, скотт бессент, денис шмыгаль, в мире