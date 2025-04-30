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Обсуждения сделки по ресурсам еще не завершены из-за Киева, пишет FT - РИА Новости, 30.04.2025
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17:29 30.04.2025 (обновлено: 17:43 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/usloviya-2014434234.html
Обсуждения сделки по ресурсам еще не завершены из-за Киева, пишет FT
Обсуждения сделки по ресурсам еще не завершены из-за Киева, пишет FT - РИА Новости, 30.04.2025
Обсуждения сделки по ресурсам еще не завершены из-за Киева, пишет FT
Обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:29:00+03:00
2025-04-30T17:43:00+03:00
киев
сша
украина
скотт бессент
денис шмыгаль
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник."В среду человек, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры не завершены, потому что Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные в выходные", - говорится в публикации издания.Как отмечает издание со ссылкой на источники, подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, при этом команда министра финансов США Скотта Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой".Ранее в среду премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014414976.html
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киев, сша, украина, скотт бессент, денис шмыгаль, в мире
Киев, США, Украина, Скотт Бессент, Денис Шмыгаль, В мире
Обсуждения сделки по ресурсам еще не завершены из-за Киева, пишет FT

FT: диалог о сделке по ресурсам не завершен, так как Киев хотел изменить условия

© AP Photo / Efrem LukatskyИльменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.
"В среду человек, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры не завершены, потому что Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные в выходные", - говорится в публикации издания.
Карьер в Кировограде - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Премьер Украины заявил, что сделку по недрам подпишут в ближайшие сутки
Вчера, 16:25
Как отмечает издание со ссылкой на источники, подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, при этом команда министра финансов США Скотта Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой".
Ранее в среду премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.
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В США сделали мрачное предупреждение Украине из-за решения Вашингтона
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