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Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель
Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель - РИА Новости, 30.04.2025
Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель
Численность опасного жука медляка песчаного существенно увеличилась в Запорожской области, вредитель угрожает посевам злаков, масличных и овощных культур,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T01:59:00+03:00
2025-04-30T01:59:00+03:00
2025-04-30T11:34:00+03:00
запорожская область
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Численность опасного жука медляка песчаного существенно увеличилась в Запорожской области, вредитель угрожает посевам злаков, масличных и овощных культур, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости. Медляк и его личинки относятся к всеядным вредителям, весной они угрожают всходам злаков, масличных и овощных культур. В Мелитопольском районе в связи с теплой и сухой погодой обнаружено до 12 взрослых особей медляка песчаного на квадратный метр. Россельхозцентр настоятельно рекомендует провести в Запорожской области обработку против вредителей, чтобы спасти ранние посевы.
https://ri.ria.ru/20250429/nauka-2013897761.html
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запорожская область
Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель
Урожаю в Запорожской области угрожает медляк песчаный и его личинки