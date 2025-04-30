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Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель

Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель - РИА Новости, 30.04.2025

Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель

Численность опасного жука медляка песчаного существенно увеличилась в Запорожской области, вредитель угрожает посевам злаков, масличных и овощных культур,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T01:59:00+03:00

2025-04-30T01:59:00+03:00

2025-04-30T11:34:00+03:00

запорожская область

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Численность опасного жука медляка песчаного существенно увеличилась в Запорожской области, вредитель угрожает посевам злаков, масличных и овощных культур, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости. Медляк и его личинки относятся к всеядным вредителям, весной они угрожают всходам злаков, масличных и овощных культур. В Мелитопольском районе в связи с теплой и сухой погодой обнаружено до 12 взрослых особей медляка песчаного на квадратный метр. Россельхозцентр настоятельно рекомендует провести в Запорожской области обработку против вредителей, чтобы спасти ранние посевы.

https://ri.ria.ru/20250429/nauka-2013897761.html

запорожская область

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запорожская область