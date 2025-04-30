Рейтинг@Mail.ru
Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 30.04.2025 (обновлено: 11:34 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/urozhay-2014228812.html
Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель
Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель - РИА Новости, 30.04.2025
Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель
Численность опасного жука медляка песчаного существенно увеличилась в Запорожской области, вредитель угрожает посевам злаков, масличных и овощных культур,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T01:59:00+03:00
2025-04-30T11:34:00+03:00
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014263121_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d426850d72d840e5e9b7d5d2741114d4.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Численность опасного жука медляка песчаного существенно увеличилась в Запорожской области, вредитель угрожает посевам злаков, масличных и овощных культур, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости. Медляк и его личинки относятся к всеядным вредителям, весной они угрожают всходам злаков, масличных и овощных культур. В Мелитопольском районе в связи с теплой и сухой погодой обнаружено до 12 взрослых особей медляка песчаного на квадратный метр. Россельхозцентр настоятельно рекомендует провести в Запорожской области обработку против вредителей, чтобы спасти ранние посевы.
https://ri.ria.ru/20250429/nauka-2013897761.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014263121_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8230f8e039c8b2a5ad41eb3a6d1bf32a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область
Запорожская область
Урожаю в Запорожской области угрожает опасный вредитель

Урожаю в Запорожской области угрожает медляк песчаный и его личинки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКомбайн во время уборки урожая подсолнечника в Запорожской области
Комбайн во время уборки урожая подсолнечника в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Комбайн во время уборки урожая подсолнечника в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Численность опасного жука медляка песчаного существенно увеличилась в Запорожской области, вредитель угрожает посевам злаков, масличных и овощных культур, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Медляк и его личинки относятся к всеядным вредителям, весной они угрожают всходам злаков, масличных и овощных культур. В Мелитопольском районе в связи с теплой и сухой погодой обнаружено до 12 взрослых особей медляка песчаного на квадратный метр.
Россельхозцентр настоятельно рекомендует провести в Запорожской области обработку против вредителей, чтобы спасти ранние посевы.
Женщина-ученый изучает почву - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Крымские ученые создали биопрепарат, повышающий урожайность
Вчера, 08:01
 
Запорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала