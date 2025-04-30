https://ria.ru/20250430/ukraina-2014516221.html
На Западе меняют подход к Украине, пишут СМИ
На Западе меняют подход к Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2025
На Западе меняют подход к Украине, пишут СМИ
Западные политики все чаще признают поражение Украины в конфликте и необходимость территориальных уступок для Киева, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:39:00+03:00
2025-04-30T23:39:00+03:00
2025-04-30T23:39:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Западные политики все чаще признают поражение Украины в конфликте и необходимость территориальных уступок для Киева, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS."Западные лидеры все чаще признают неоспоримую реальность поражения Украины. Хотя они могут использовать разные слова, западные политики признают, что Киев не сможет достичь своих целей в войне и в какой-то момент ему придется смириться с территориальными потерями, если он хочет избежать дальнейшего ущерба", — считает журналист.В качестве примера Лейрос привел недавнее интервью президента Финляндии Александра Стубба New York Times, в котором тот дал понять, что Украине придется пойти на уступки, в том числе территориальные, Российской Федерации в обмен на свое "выживание". По мнению Стубба, Украина могла бы продолжить получать военную поддержку Запада в долгосрочной перспективе, если бы заранее согласилась выполнить некоторые российские мирные условия. При этом финский лидер предложил "смешать" американский и европейский планы украинского урегулирования для создания "документа, гарантирующего выживание Украины".По мнению Лейроса, западным политикам следует также признать реальность в целом: мир будет возможен только тогда, когда будут выполнены условия России, при соблюдении всех стратегических и территориальных интересов Москвы.На прошлой неделе президент Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления об отказе признать Крым российским вредят переговорам с Москвой. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250430/es-2014504693.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
На Западе меняют подход к Украине, пишут СМИ
InfoBRICS: западные политики меняют подход к Украине