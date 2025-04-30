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"Приближаемся к финалу". В США поставили Украину перед серьезным выбором - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014515962.html
"Приближаемся к финалу". В США поставили Украину перед серьезным выбором
"Приближаемся к финалу". В США поставили Украину перед серьезным выбором - РИА Новости, 30.04.2025
"Приближаемся к финалу". В США поставили Украину перед серьезным выбором
Украине придется сделать выбор между урегулированием конфликта на условиях, которые не устраивают Киев, и дальнейшими военными потерями в случае отказа от него, РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:34:00+03:00
2025-04-30T23:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украине придется сделать выбор между урегулированием конфликта на условиях, которые не устраивают Киев, и дальнейшими военными потерями в случае отказа от него, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Эксперт обратил внимание на два момента, касающиеся текущей ситуации на Украине. Во-первых, ВСУ терпят поражение на поле боя, и этого не удастся изменить в ближайшие месяцы и даже годы. Во-вторых, США при президенте Дональде Трампе вряд ли продолжат активно помогать Киеву."У Украины есть реальный выбор, и этот выбор заключается в том, чтобы принять мирное соглашение, которое не соответствует ее списку желаний, но отражает реалии, с которыми сталкивается Украина, или продолжить нести потери на поле боя. &lt;…&gt; Мы приближаемся к своего рода финалу", — сказал он.На прошлой неделе американский лидер обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014412671.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Приближаемся к финалу". В США поставили Украину перед серьезным выбором

Экономист Сакс: Украина продолжит нести потери, если не примет мирное соглашение

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украине придется сделать выбор между урегулированием конфликта на условиях, которые не устраивают Киев, и дальнейшими военными потерями в случае отказа от него, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Эксперт обратил внимание на два момента, касающиеся текущей ситуации на Украине. Во-первых, ВСУ терпят поражение на поле боя, и этого не удастся изменить в ближайшие месяцы и даже годы. Во-вторых, США при президенте Дональде Трампе вряд ли продолжат активно помогать Киеву.
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"У Украины есть реальный выбор, и этот выбор заключается в том, чтобы принять мирное соглашение, которое не соответствует ее списку желаний, но отражает реалии, с которыми сталкивается Украина, или продолжить нести потери на поле боя. <…> Мы приближаемся к своего рода финалу", — сказал он.
На прошлой неделе американский лидер обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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