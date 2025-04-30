"Приближаемся к финалу". В США поставили Украину перед серьезным выбором
Экономист Сакс: Украина продолжит нести потери, если не примет мирное соглашение
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украине придется сделать выбор между урегулированием конфликта на условиях, которые не устраивают Киев, и дальнейшими военными потерями в случае отказа от него, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Эксперт обратил внимание на два момента, касающиеся текущей ситуации на Украине. Во-первых, ВСУ терпят поражение на поле боя, и этого не удастся изменить в ближайшие месяцы и даже годы. Во-вторых, США при президенте Дональде Трампе вряд ли продолжат активно помогать Киеву.
"У Украины есть реальный выбор, и этот выбор заключается в том, чтобы принять мирное соглашение, которое не соответствует ее списку желаний, но отражает реалии, с которыми сталкивается Украина, или продолжить нести потери на поле боя. <…> Мы приближаемся к своего рода финалу", — сказал он.
На прошлой неделе американский лидер обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.