https://ria.ru/20250430/ukraina-2014429341.html

Украина сохранит за собой контроль за всеми ресурсами, заявил Шмыгаль

Украина сохранит за собой контроль за всеми ресурсами, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 30.04.2025

Украина сохранит за собой контроль за всеми ресурсами, заявил Шмыгаль

Украина по проекту соглашения о ресурсах с США сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:15:00+03:00

2025-04-30T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина по проекту соглашения о ресурсах с США сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее в среду Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки. "Украина сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами: недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью этого фонда или этого соглашения", - заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html

https://ria.ru/20250430/shmygal-2014422603.html

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