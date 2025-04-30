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Украина сохранит за собой контроль за всеми ресурсами, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 30.04.2025
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17:15 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014429341.html
Украина сохранит за собой контроль за всеми ресурсами, заявил Шмыгаль
Украина сохранит за собой контроль за всеми ресурсами, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 30.04.2025
Украина сохранит за собой контроль за всеми ресурсами, заявил Шмыгаль
Украина по проекту соглашения о ресурсах с США сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:15:00+03:00
2025-04-30T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина по проекту соглашения о ресурсах с США сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее в среду Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки. "Украина сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами: недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью этого фонда или этого соглашения", - заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html
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сша, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент, в мире
США, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, В мире
Украина сохранит за собой контроль за всеми ресурсами, заявил Шмыгаль

Шмыгаль: Украина по соглашению о ресурсах с США сохраняет контроль за ресурсами

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина по проекту соглашения о ресурсах с США сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее в среду Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.
Вице-премьер-министр Украины, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Шмыгаль раскрыл подробности сделки Украины и США по редким металлам
26 февраля, 17:57
«
"Украина сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами: недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью этого фонда или этого соглашения", - заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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Шмыгаль рассказал о выгоде для Украины от сделки по ресурсам с США
Вчера, 16:48
 
СШАУкраинаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСкотт БессентВ мире
 
 
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