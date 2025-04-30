Украина сохранит за собой контроль за всеми ресурсами, заявил Шмыгаль
Шмыгаль: Украина по соглашению о ресурсах с США сохраняет контроль за ресурсами
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина по проекту соглашения о ресурсах с США сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Украина сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами: недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью этого фонда или этого соглашения", - заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.