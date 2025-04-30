https://ria.ru/20250430/ukraina-2014414976.html

Премьер Украины заявил, что сделку по недрам подпишут в ближайшие сутки

Премьер Украины заявил, что сделку по недрам подпишут в ближайшие сутки - РИА Новости, 30.04.2025

Премьер Украины заявил, что сделку по недрам подпишут в ближайшие сутки

Соглашение о минералах между Украиной и США подпишут в ближайшие сутки, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в эфире местного новостного... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:25:00+03:00

2025-04-30T16:25:00+03:00

2025-04-30T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Соглашение о минералах между Украиной и США подпишут в ближайшие сутки, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в эфире местного новостного телемарафона."Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время — я надеюсь, что в течение ближайших суток, — соглашение будет подписано", — отметил он. Киев уже готов к подписанию соглашения, стороны дорабатывают последние технические детали, уточнил Шмыгаль. По словам премьера, оно стало "абсолютно партнерским".Как утверждает Шмыгаль, соглашение содержит следующие положения:Британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, в свою очередь, сообщает, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия.Как отмечает издание, подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, при этом команда министра финансов США Скотта Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой".В прошлый раз подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда Владимир Зеленский приехал в Вашингтон и устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014368112.html

https://ria.ru/20250430/plan-2014312982.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html

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украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент, сша, в мире, киев