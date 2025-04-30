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Премьер Украины заявил, что сделку по недрам подпишут в ближайшие сутки - РИА Новости, 30.04.2025
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16:25 30.04.2025 (обновлено: 18:11 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014414976.html
Премьер Украины заявил, что сделку по недрам подпишут в ближайшие сутки
Премьер Украины заявил, что сделку по недрам подпишут в ближайшие сутки - РИА Новости, 30.04.2025
Премьер Украины заявил, что сделку по недрам подпишут в ближайшие сутки
Соглашение о минералах между Украиной и США подпишут в ближайшие сутки, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в эфире местного новостного... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:25:00+03:00
2025-04-30T18:11:00+03:00
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
скотт бессент
сша
в мире
киев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Соглашение о минералах между Украиной и США подпишут в ближайшие сутки, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в эфире местного новостного телемарафона."Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время — я надеюсь, что в течение ближайших суток, — соглашение будет подписано", — отметил он. Киев уже готов к подписанию соглашения, стороны дорабатывают последние технические детали, уточнил Шмыгаль. По словам премьера, оно стало "абсолютно партнерским".Как утверждает Шмыгаль, соглашение содержит следующие положения:Британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, в свою очередь, сообщает, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия.Как отмечает издание, подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, при этом команда министра финансов США Скотта Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой".В прошлый раз подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда Владимир Зеленский приехал в Вашингтон и устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014368112.html
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украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент, сша, в мире, киев
Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, США, В мире, Киев
Премьер Украины заявил, что сделку по недрам подпишут в ближайшие сутки

Шмыгаль: сделку по ресурсам между Украиной и США подпишут в ближайшие сутки

© AP Photo / Efrem LukatskyКарьер в Кировограде
Карьер в Кировограде - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Карьер в Кировограде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Соглашение о минералах между Украиной и США подпишут в ближайшие сутки, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в эфире местного новостного телемарафона.
"Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время — я надеюсь, что в течение ближайших суток, — соглашение будет подписано", — отметил он.
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Киев уже готов к подписанию соглашения, стороны дорабатывают последние технические детали, уточнил Шмыгаль. По словам премьера, оно стало "абсолютно партнерским".
Как утверждает Шмыгаль, соглашение содержит следующие положения:
  • договор о создании инвестиционного фонда на Украине: в его правление войдут шесть человек — по три от каждой из сторон, взносы также будут разделены поровну;
  • Киев сможет получать "военную помощь";
  • возможность засчитывать военные поставки как взнос в фонд;
  • Украина сохраняет контроль над всеми ресурсами.
Британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, в свою очередь, сообщает, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия.
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Как отмечает издание, подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, при этом команда министра финансов США Скотта Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой".
В прошлый раз подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда Владимир Зеленский приехал в Вашингтон и устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
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