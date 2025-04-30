Премьер Украины заявил, что сделку по недрам подпишут в ближайшие сутки
Шмыгаль: сделку по ресурсам между Украиной и США подпишут в ближайшие сутки
© AP Photo / Efrem LukatskyКарьер в Кировограде
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Карьер в Кировограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Соглашение о минералах между Украиной и США подпишут в ближайшие сутки, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в эфире местного новостного телемарафона.
"Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время — я надеюсь, что в течение ближайших суток, — соглашение будет подписано", — отметил он.
Киев уже готов к подписанию соглашения, стороны дорабатывают последние технические детали, уточнил Шмыгаль. По словам премьера, оно стало "абсолютно партнерским".
Как утверждает Шмыгаль, соглашение содержит следующие положения:
- договор о создании инвестиционного фонда на Украине: в его правление войдут шесть человек — по три от каждой из сторон, взносы также будут разделены поровну;
- Киев сможет получать "военную помощь";
- возможность засчитывать военные поставки как взнос в фонд;
- Украина сохраняет контроль над всеми ресурсами.
Британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, в свою очередь, сообщает, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия.
Как отмечает издание, подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, при этом команда министра финансов США Скотта Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой".
В прошлый раз подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда Владимир Зеленский приехал в Вашингтон и устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
Украина ни копейки не заплатит США за помощь
Вчера, 08:00