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"Рвать всех". На Украине забили тревогу из-за нового решения властей - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 30.04.2025 (обновлено: 16:20 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014412671.html
"Рвать всех". На Украине забили тревогу из-за нового решения властей
"Рвать всех". На Украине забили тревогу из-за нового решения властей - РИА Новости, 30.04.2025
"Рвать всех". На Украине забили тревогу из-за нового решения властей
Украинские власти хотят начать мобилизовывать всех подряд, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:19:00+03:00
2025-04-30T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артем дмитрук
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские власти хотят начать мобилизовывать всех подряд, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Доберутся до всех! По сути "зеленая" для ТЦК рвать всех без исключения – от детей до стариков", — написал он.Так политик отреагировал на регистрацию в Верховной раде законопроекта о службе в ВСУ по контракту для людей старше 60 лет.В апреле Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.В марте газета Financial Times писала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014366324.html
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в мире, украина, артем дмитрук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артем Дмитрук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Рвать всех". На Украине забили тревогу из-за нового решения властей

Депутат Рады Дмитрук: на Украине хотят начать мобилизовывать всех подряд

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские власти хотят начать мобилизовывать всех подряд, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Доберутся до всех! По сути "зеленая" для ТЦК рвать всех без исключения – от детей до стариков", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Так политик отреагировал на регистрацию в Верховной раде законопроекта о службе в ВСУ по контракту для людей старше 60 лет.
В апреле Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.
В марте газета Financial Times писала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
Мобилизация на Украине
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртем ДмитрукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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