https://ria.ru/20250430/ukraina-2014412671.html

"Рвать всех". На Украине забили тревогу из-за нового решения властей

"Рвать всех". На Украине забили тревогу из-за нового решения властей - РИА Новости, 30.04.2025

"Рвать всех". На Украине забили тревогу из-за нового решения властей

Украинские власти хотят начать мобилизовывать всех подряд, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:19:00+03:00

2025-04-30T16:19:00+03:00

2025-04-30T16:20:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские власти хотят начать мобилизовывать всех подряд, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Доберутся до всех! По сути "зеленая" для ТЦК рвать всех без исключения – от детей до стариков", — написал он.Так политик отреагировал на регистрацию в Верховной раде законопроекта о службе в ВСУ по контракту для людей старше 60 лет.В апреле Минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.В марте газета Financial Times писала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014366324.html

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в мире, украина, артем дмитрук, вооруженные силы украины, верховная рада украины