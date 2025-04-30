https://ria.ru/20250430/ukraina-2014409924.html

На Кубани мужчина получил 12 лет заключения за отправку фото ПВО на Украину

На Кубани мужчина получил 12 лет заключения за отправку фото ПВО на Украину - РИА Новости, 30.04.2025

На Кубани мужчина получил 12 лет заключения за отправку фото ПВО на Украину

Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы работника опорного пункта охраны на железной дороге в Сочи за предоставление фото и видео систем РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:16:00+03:00

2025-04-30T16:16:00+03:00

2025-04-30T16:37:00+03:00

происшествия

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СОЧИ, 30 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы работника опорного пункта охраны на железной дороге в Сочи за предоставление фото и видео систем ПВО сотруднику украинской полиции, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края."Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Подсудимый, являясь стрелком специализированной группы опорного пункта охраны на железной дороге, в 2023 году предоставлял фото и видеоматериалы, отражающие места дислокации систем ПВО, своему знакомому - сотруднику украинской полиции, имеющему контакты с сотрудниками ГУР Украины. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что во время рассмотрения дела суд принял во внимание смягчающие обстоятельства - активную помощь подсудимого в раскрытии и расследовании преступления. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.Выявили и расследовали преступление сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20250429/gosizmena-2013967437.html

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