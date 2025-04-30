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На Кубани мужчина получил 12 лет заключения за отправку фото ПВО на Украину
На Кубани мужчина получил 12 лет заключения за отправку фото ПВО на Украину - РИА Новости, 30.04.2025
На Кубани мужчина получил 12 лет заключения за отправку фото ПВО на Украину
Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы работника опорного пункта охраны на железной дороге в Сочи за предоставление фото и видео систем РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:16:00+03:00
2025-04-30T16:16:00+03:00
2025-04-30T16:37:00+03:00
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СОЧИ, 30 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы работника опорного пункта охраны на железной дороге в Сочи за предоставление фото и видео систем ПВО сотруднику украинской полиции, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края."Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Подсудимый, являясь стрелком специализированной группы опорного пункта охраны на железной дороге, в 2023 году предоставлял фото и видеоматериалы, отражающие места дислокации систем ПВО, своему знакомому - сотруднику украинской полиции, имеющему контакты с сотрудниками ГУР Украины. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что во время рассмотрения дела суд принял во внимание смягчающие обстоятельства - активную помощь подсудимого в раскрытии и расследовании преступления. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.Выявили и расследовали преступление сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд, украина
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд, Украина
На Кубани мужчина получил 12 лет заключения за отправку фото ПВО на Украину
На Кубани мужчине дали 12 лет за отправку фото и видео систем ПВО на Украину
СОЧИ, 30 апр - РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы работника опорного пункта охраны на железной дороге в Сочи за предоставление фото и видео систем ПВО сотруднику украинской полиции, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Подсудимый, являясь стрелком специализированной группы опорного пункта охраны на железной дороге, в 2023 году предоставлял фото и видеоматериалы, отражающие места дислокации систем ПВО, своему знакомому - сотруднику украинской полиции, имеющему контакты с сотрудниками ГУР Украины. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что во время рассмотрения дела суд принял во внимание смягчающие обстоятельства - активную помощь подсудимого в раскрытии и расследовании преступления. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Выявили и расследовали преступление сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.