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Киев не получал текст соглашения с США по ресурсам, заявили в Раде - РИА Новости, 30.04.2025
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14:48 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014368112.html
Киев не получал текст соглашения с США по ресурсам, заявили в Раде
Киев не получал текст соглашения с США по ресурсам, заявили в Раде - РИА Новости, 30.04.2025
Киев не получал текст соглашения с США по ресурсам, заявили в Раде
Украине еще не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым, сообщил в среду в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:48:00+03:00
2025-04-30T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Украине еще не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым, сообщил в среду в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник ранее сообщало, что Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа. Утверждалось, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже находится в Вашингтоне. &quot;По сделке по полезным ископаемым из США. Свириденко еще не улетела в США. Текста соглашения на руках у украинской стороны нет. Пока никакой подготовки к подписям не происходит. Все может измениться, но на 14.20 ситуация пока вот такая&quot;, - написал Гончаренко*.Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250424/rada-2013282374.html
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в мире, сша, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Киев не получал текст соглашения с США по ресурсам, заявили в Раде

Депутат Гончаренко: Киев не получал текст соглашения с США по недрам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Украине еще не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым, сообщил в среду в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник ранее сообщало, что Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа. Утверждалось, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже находится в Вашингтоне.
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Раде назвали сроки подписания соглашения с США по ископаемым
24 апреля, 20:11
«

"По сделке по полезным ископаемым из США. Свириденко еще не улетела в США. Текста соглашения на руках у украинской стороны нет. Пока никакой подготовки к подписям не происходит. Все может измениться, но на 14.20 ситуация пока вот такая", - написал Гончаренко*.

Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
СМИ сообщили, когда пройдут переговоры США и Украины по соглашению о недрах
29 апреля, 17:04
 
В миреСШАУкраинаАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
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