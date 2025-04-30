https://ria.ru/20250430/ukraina-2014368112.html

Киев не получал текст соглашения с США по ресурсам, заявили в Раде

Киев не получал текст соглашения с США по ресурсам, заявили в Раде - РИА Новости, 30.04.2025

Киев не получал текст соглашения с США по ресурсам, заявили в Раде

Украине еще не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым, сообщил в среду в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:48:00+03:00

2025-04-30T14:48:00+03:00

2025-04-30T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Украине еще не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым, сообщил в среду в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник ранее сообщало, что Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский кабмин может в этот день утвердить текст документа. Утверждалось, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже находится в Вашингтоне. "По сделке по полезным ископаемым из США. Свириденко еще не улетела в США. Текста соглашения на руках у украинской стороны нет. Пока никакой подготовки к подписям не происходит. Все может измениться, но на 14.20 ситуация пока вот такая", - написал Гончаренко*.Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250424/rada-2013282374.html

https://ria.ru/20250429/peregovory-2014130554.html

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в мире, сша, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины