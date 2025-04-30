https://ria.ru/20250430/ukraina-2014289581.html

Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков

Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:19:00+03:00

2025-04-30T11:19:00+03:00

2025-04-30T11:19:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014041585.html

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2025

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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин