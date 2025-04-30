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Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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11:19 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014289581.html
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:19:00+03:00
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россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков

Песков: Путин в ситуации с конфликтом на Украине сделал то, что должен был

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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