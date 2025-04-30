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"Слабое место": США отказались дать танки Украине - РИА Новости, 30.04.2025
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04:32 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014234305.html
"Слабое место": США отказались дать танки Украине
"Слабое место": США отказались дать танки Украине - РИА Новости, 30.04.2025
"Слабое место": США отказались дать танки Украине
США до сих пор не выдали Австралии разрешение на передачу танков Abrams Украине, препятствуя их отправке, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T04:32:00+03:00
2025-04-30T04:32:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США до сих пор не выдали Австралии разрешение на передачу танков Abrams Украине, препятствуя их отправке, сообщает телеканал ABC."Парк списанных танков, который правительство (премьер-министра Австралии Энтони. — Прим. ред.) Альбанезе предоставило Украине в прошлом году, по-прежнему находится в Австралии, и представители оборонного ведомства частично обвиняют в задержке их передачи сопротивление со стороны Соединенных Штатов", — говорится в материале.По утверждению источников в австралийском минобороны, процесс сталкивается с еще большей неопределенностью, поскольку формальное разрешение на передачу танков Украине, которое должны были дать США, до сих пор не предоставлены."Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцам нужны эти машины, ведь крыша Abrams — его самое слабое место, а это война беспилотников", — сказал один из собеседников телеканала.В 2007 году правительство Австралии закупило 59 танков M1A1 Abrams, но они никогда не использовались в зоне боевых действий. На смену им пришла новая версия танка M1A2.Власти Австралии 17 октября прошлого года заявили, что направят Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 миллиона долларов, увеличив общий объем поддержки до миллиарда долларов. В этот пакет военной помощи вошла планировавшаяся поставка Киеву 59 выведенных из эксплуатации танков M1A1 Abrams.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250313/tanki-2004643463.html
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в мире, украина, австралия, сша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Австралия, США, Сергей Лавров, НАТО
"Слабое место": США отказались дать танки Украине

ABC: США не дали согласие на передачу Украине старых Abrams из Австралии

© Фото : Sgt. Calab Franklin/US ArmyТанк Abrams новейшей версии M1A2SEPv3
Танк Abrams новейшей версии M1A2SEPv3 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Sgt. Calab Franklin/US Army
Танк Abrams новейшей версии M1A2SEPv3. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США до сих пор не выдали Австралии разрешение на передачу танков Abrams Украине, препятствуя их отправке, сообщает телеканал ABC.
"Парк списанных танков, который правительство (премьер-министра Австралии Энтони. — Прим. ред.) Альбанезе предоставило Украине в прошлом году, по-прежнему находится в Австралии, и представители оборонного ведомства частично обвиняют в задержке их передачи сопротивление со стороны Соединенных Штатов", — говорится в материале.
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По утверждению источников в австралийском минобороны, процесс сталкивается с еще большей неопределенностью, поскольку формальное разрешение на передачу танков Украине, которое должны были дать США, до сих пор не предоставлены.
"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцам нужны эти машины, ведь крыша Abrams — его самое слабое место, а это война беспилотников", — сказал один из собеседников телеканала.
В 2007 году правительство Австралии закупило 59 танков M1A1 Abrams, но они никогда не использовались в зоне боевых действий. На смену им пришла новая версия танка M1A2.
Власти Австралии 17 октября прошлого года заявили, что направят Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 миллиона долларов, увеличив общий объем поддержки до миллиарда долларов. В этот пакет военной помощи вошла планировавшаяся поставка Киеву 59 выведенных из эксплуатации танков M1A1 Abrams.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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