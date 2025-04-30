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СМИ: Европа провалила план отправки войск на Украину - РИА Новости, 30.04.2025
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01:44 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014227802.html
СМИ: Европа провалила план отправки войск на Украину
СМИ: Европа провалила план отправки войск на Украину - РИА Новости, 30.04.2025
СМИ: Европа провалила план отправки войск на Украину
Европе будет трудно собрать коллективные силы "сдерживания" на Украине из-за проблем с финансированием и снаряжением, утверждает британское издание The Times cо РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T01:44:00+03:00
2025-04-30T01:44:00+03:00
в мире
украина
великобритания
россия
эммануэль макрон
тони радакин
джон хили
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Европе будет трудно собрать коллективные силы "сдерживания" на Украине из-за проблем с финансированием и снаряжением, утверждает британское издание The Times cо ссылкой на источники."Европе будет трудно коллективно собрать 25 тысяч военнослужащих для участия в силах "сдерживания" на Украине, поскольку ее армии недостаточно укомплектованы и недостаточно финансируются", — говорится в материале.Как утверждает издание, начальник штаба Вооруженных Сил Великобритании адмирал Тони Радакин поинтересовался у своих европейских коллег, могут ли они подготовить 64 тысячи военных для отправки на Украину в случае заключения мирного соглашения.Как заявил один из источников, министры обороны из разных стран Европы заявили об отсутствии каких-либо шансов на это."Если мы не можем собрать даже 64 тысячи человек, это не выглядит слабостью — это слабость и есть", — привел источник издания слова министра обороны Литвы Довиле Шакалене.Ранее издание Telegraph со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо министра обороны королевства Джона Хили сообщило, что военные Великобритании в случае размещения "миротворцев коалиции желающих" на Украине будут заниматься скорее обучением ВСУ, а не участием в боевых операциях.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что "силы сдерживания" не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки России в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20250429/evropa-2014100903.html
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014172761.html
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в мире, украина, великобритания, россия, эммануэль макрон, тони радакин, джон хили, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Эммануэль Макрон, Тони Радакин, Джон Хили, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ: Европа провалила план отправки войск на Украину

Times: Европе будет трудно подготовить войска для отправки на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Европе будет трудно собрать коллективные силы "сдерживания" на Украине из-за проблем с финансированием и снаряжением, утверждает британское издание The Times cо ссылкой на источники.
"Европе будет трудно коллективно собрать 25 тысяч военнослужащих для участия в силах "сдерживания" на Украине, поскольку ее армии недостаточно укомплектованы и недостаточно финансируются", — говорится в материале.
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Как утверждает издание, начальник штаба Вооруженных Сил Великобритании адмирал Тони Радакин поинтересовался у своих европейских коллег, могут ли они подготовить 64 тысячи военных для отправки на Украину в случае заключения мирного соглашения.
Как заявил один из источников, министры обороны из разных стран Европы заявили об отсутствии каких-либо шансов на это.
"Если мы не можем собрать даже 64 тысячи человек, это не выглядит слабостью — это слабость и есть", — привел источник издания слова министра обороны Литвы Довиле Шакалене.
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Ранее издание Telegraph со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо министра обороны королевства Джона Хили сообщило, что военные Великобритании в случае размещения "миротворцев коалиции желающих" на Украине будут заниматься скорее обучением ВСУ, а не участием в боевых операциях.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что "силы сдерживания" не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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В миреУкраинаВеликобританияРоссияЭммануэль МакронТони РадакинДжон ХилиВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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