https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html

Украина ни копейки не заплатит США за помощь

Украина ни копейки не заплатит США за помощь - РИА Новости, 30.04.2025

Украина ни копейки не заплатит США за помощь

Следует признать невероятный, но уже совершенно очевидный факт. Украина смогла удивить всех. И в первую очередь — своих западных кураторов, критически... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:00:00+03:00

2025-04-30T08:00:00+03:00

2025-04-30T08:06:00+03:00

аналитика

украина

сша

киев

дональд трамп

скотт бессент

денис шмыгаль

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Следует признать невероятный, но уже совершенно очевидный факт. Украина смогла удивить всех. И в первую очередь — своих западных кураторов, критически переоценивших собственное влияние на команду Зеленского и способность чутко управлять действиями Киева. Премьер-министр Украины в ходе визита в Вашингтон сообщил на своей странице в социальных сетях, что украинская делегация провела ряд встреч на самом высоком уровне, включая личную встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом.Весьма удивительно на первый взгляд, но в ходе переговоров американская сторона вовсе не диктовала "через губу" Киеву свои условия. Делегации обсудили порядок дальнейшего (это ключевое слово) правового регулирования военной помощи Украине. В частности, если верить Денису Шмыгалю, команды американских и украинских юристов сейчас готовят совместный документ, по условиям которого вся военная помощь США, предоставленная до сегодняшнего дня, будет считаться безвозмездной, то есть Украина не будет должна за нее ни цента.Впрочем, нельзя сказать, что происходящее стало совсем уж сенсацией. Америка сейчас получает новый для себя опыт, точнее говоря — вашингтонские политики внезапно для самих себя оказались в роли Москвы, которая десятилетиями кормила Украину, заливала ее дармовым газом, давала кредиты под мизерные проценты, а в ответ получала только все возрастающие требования и черную неблагодарность.К началу четвертого года специальной военной операции Соединенные Штаты вбухали в украинский конфликт свыше ста миллиардов долларов, а в ответ получили ровно ничего, что можно было бы пощупать руками. Зеленский и компания обещают Трампу все мыслимые оставшиеся ресурсы Украины, но реальное соглашение так и не подписано, а его будущее туманно. Вашингтон с момента инаугурации Дональда Трампа сделал бесчисленное количество тематических заявлений, но пока что получилось вот что.По условиям так называемого соглашения о редкоземельных металлах в американской редакции, которое было подготовлено к провалившемуся саммиту в Лондоне, Украине вменялось в обязанность не просто передать все полезные ископаемые под внешнее управление Соединенных Штатов. Киев был обязан львиную долю от продажи собственных ресурсов вносить на счета "фонда восстановления Украины", также находящегося под полным контролем американцев, и платить до того момента, пока полностью не покроет размер военной помощи со стороны США.Пробежимся по базовым цифрам, чтобы понимать обсуждаемую размерность.По состоянию на февраль 2025 года Украина получила совокупной помощи в виде финансовых траншей, банковских гарантий, прямых военных поставок и прочего на сумму свыше 430 миллиардов долларов. Двадцать восемь стран выделили на войну с Россией более миллиарда долларов. Среди крупнейших доноров отметились Япония (18,1 миллиарда), Италия (2,4 миллиарда прямых инвестиций и еще 16,3 миллиарда траншами через бюджет ЕС), Великобритания (29,3 миллиарда), Франция (восемь и 23,3 миллиарда), Германия (27,5 и 27,6 миллиарда соответственно). Соединенные Штаты вложили в войну 128 миллиардов долларов — и это крупнейший объем помощи в пересчете на одну страну. Надо отметить, что это наиболее взвешенная цифра американской помощи. Ее приводит, например, Институт мировой экономики со штаб-квартирой в немецком Киле. Соответственно, предыдущие заявления Трампа о трехстах и пятистах миллиардах, которые Украина должна Соединенным Штатам, являются не более чем манипуляциями.При этом теперь вполне понятно, почему Белый дом так стремится побыстрее подписать перемирие. Во-первых, чтобы стяжать себе славу трансконтинентального миротворца, который легким движением бровей может вынудить любого плясать под его дудку. Во-вторых, (и Трамп этого не скрывал) новая администрация хочет кратно снизить свое финансовое участие, переложив бремя спонсорства на ЕС и Великобританию, чтобы освободившиеся средства использовать в качестве финансовой подушки безопасности в торговой войне с Китаем.Однако не выходит.Евросоюз и Великобритания суммарно бросили в костер украинского конфликта 124 миллиарда долларов, то есть сопоставимо с американской долей. Но это ровно половина от того, что нужно, чтобы Украина и дальше продолжала биться о стальной таран российской армии. И именно в этой точке, как видится, коллективная Европа, британцы и Украина нащупали уязвимое место Соединенных Штатов, что и привело ситуацию в текущую точку.США, что бы ни заявлялось правящей командой, физически не могут прекратить военную помощь киевскому режиму. Сугубо в рамках историко-политической парадигмы, суть которой — сдерживать Россию любой ценой и наносить ей любой возможный урон. Это понимает Трамп, понимают Стармер, Мерц и Макрон. Потому они и управляют Зеленским, одновременно не давая ему подписать ничего из интересующих Вашингтон документов и удерживая США в круге войны. Потенциально те могут на какой-то период заморозить или резко уменьшить объемы военной помощи, но встречные потоки из ЕС и Британии не дадут фронту коллапсировать, а сопутствующие жертвы среди украинцев никого, включая Зеленского, не интересуют. Все участники этого военно-политического покера отдают себе отчет в том, что Вашингтон рано или поздно вернется и продолжит действовать против России.Отсюда и радикально изменившийся тон двусторонних отношений Киева и Вашингтона, когда первые прямо отказываются гасить предыдущие долги, а вторые вынужденно с этим соглашаются. Здесь явно виднеется опытная рука британских юристов, подсунувших Зеленскому убойные козыри. Дело в том, что государство Украина государству США действительно ничего не должна. Дональд Трамп лично говорил об этом, топча оппонентов из партии демократов. Американская помощь проводилась через сложную и предельно непрозрачную систему различных коммерческих организаций, НКО и частных банков. При этом деньги, оружие, техника и инструкторы предоставлялись явочным порядком, в отличие от ЕС и Великобритании, которые за каждый выделенный цент требовали от Зеленского официально заверенный документ с подписью.Поэтому с сугубо правовой точки зрения Украина действительно не имеет долгов перед США. И, понимая безальтернативность дальнейших американских шагов, Киев уже сам требует от Штатов официально отказаться от любых финансовых претензий за танки, пушки, патроны, системы связи и ракеты, поставленные с 2022 года. Дональд Трамп, конечно же, использует это в рамках внутренней политической борьбы, чтобы еще раз обвинить демократов в растранжиривании бюджетных средств, но на внешней арене произошедшее точно не добавит Соединенным Штатам геополитического авторитета.Кто бы мог подумать, что мы увидим, как тотально зависимый вассал будет ездить в столицу своего сюзерена и выдвигать там свои условия. И что характерно — весьма успешно выдвигать.

https://ria.ru/20250429/tramp-2014040466.html

https://ria.ru/20250428/soglashenie-2013821860.html

https://ria.ru/20250429/ukraina-2014026049.html

https://ria.ru/20250429/cnn-2013993133.html

https://ria.ru/20250429/ukraina-2013981171.html

https://ria.ru/20250429/ukraina-2013857175.html

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аналитика, украина, сша, киев, дональд трамп, скотт бессент, денис шмыгаль