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Филиппины, США и Австралия провели совместные морские учения - РИА Новости, 30.04.2025
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15:06 30.04.2025 (обновлено: 15:07 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/ucheniya-2014377971.html
Филиппины, США и Австралия провели совместные морские учения
Филиппины, США и Австралия провели совместные морские учения - РИА Новости, 30.04.2025
Филиппины, США и Австралия провели совместные морские учения
Филиппины, США и Австралия провели совместные морские учения в Южно-Китайском море, сообщает филиппинская газета Phil Star. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:06:00+03:00
2025-04-30T15:07:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 30 апр - РИА Новости. Филиппины, США и Австралия провели совместные морские учения в Южно-Китайском море, сообщает филиппинская газета Phil Star. По данным издания, совместные учения прошли на фоне обострения напряженности между Манилой и Пекином. "В совместных учениях во вторник участвовали три истребителя FA-50PH, BRP Antonio Luna ВМС Филиппин, противолодочный вертолет AW159 и поисково-спасательные самолеты с филиппинской стороны. Соединенные Штаты разместили истребители F-16 и F-18 вместе с дальним бомбардировщиком B-1B, в то время как Австралия участвовала с HMAS Sydney", - сообщает издание. Морские учения трех стран включали проверки связи, операции по ротационным полетам, воздушное патрулирование и противолодочные учения. "Учения демонстрируют растущую синергию среди единомышленников-партнеров при поддержании мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил глава штаба ВМС Филиппин генерал Ромео Браунер-младший.
https://ria.ru/20250420/koreya-2012370523.html
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в мире, филиппины, австралия, сша
В мире, Филиппины, Австралия, США
Филиппины, США и Австралия провели совместные морские учения

Филиппины, США и Австралия провели совместные учения в Южно-Китайском море

© Flickr / Official U.S. Navy PageАвианосная группа флота ВМС США в Южно-Китайском море
Авианосная группа флота ВМС США в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Авианосная группа флота ВМС США в Южно-Китайском море. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 30 апр - РИА Новости. Филиппины, США и Австралия провели совместные морские учения в Южно-Китайском море, сообщает филиппинская газета Phil Star.
По данным издания, совместные учения прошли на фоне обострения напряженности между Манилой и Пекином.
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«
"В совместных учениях во вторник участвовали три истребителя FA-50PH, BRP Antonio Luna ВМС Филиппин, противолодочный вертолет AW159 и поисково-спасательные самолеты с филиппинской стороны. Соединенные Штаты разместили истребители F-16 и F-18 вместе с дальним бомбардировщиком B-1B, в то время как Австралия участвовала с HMAS Sydney", - сообщает издание.
Морские учения трех стран включали проверки связи, операции по ротационным полетам, воздушное патрулирование и противолодочные учения.
«
"Учения демонстрируют растущую синергию среди единомышленников-партнеров при поддержании мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил глава штаба ВМС Филиппин генерал Ромео Браунер-младший.
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