https://ria.ru/20250430/turtsiya-2014358298.html

Власти Турции опровергли сообщения о возможном блэкауте в стране

Власти Турции опровергли сообщения о возможном блэкауте в стране - РИА Новости, 30.04.2025

Власти Турции опровергли сообщения о возможном блэкауте в стране

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы возможности блэкаута в республике в течение 72 часов. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:28:00+03:00

2025-04-30T14:28:00+03:00

2025-04-30T14:28:00+03:00

в мире

турция

испания

португалия

отключение электричества в европе

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы возможности блэкаута в республике в течение 72 часов. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. "Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "Турция будет испытывать 72-часовые перебои в энергоснабжении и связи", не соответствует действительности. Никакой чрезвычайной ситуации в энергетической и коммуникационной инфраструктуре нашей страны нет", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента. "За исключением локальных перебоев, вызванных неисправностями, нет никаких общих перебоев. Системы по всей Турции работают безопасно, и соответствующие учреждения внимательно следят за всеми процессами. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014208642.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014081075.html

турция

испания

португалия

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в мире, турция, испания, португалия, отключение электричества в европе