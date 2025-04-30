Власти Турции опровергли сообщения о возможном блэкауте в стране
Администрация Эрдогана отрицает возможность блэкаута в стране в течение 72 часов
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы возможности блэкаута в республике в течение 72 часов.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
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"Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "Турция будет испытывать 72-часовые перебои в энергоснабжении и связи", не соответствует действительности. Никакой чрезвычайной ситуации в энергетической и коммуникационной инфраструктуре нашей страны нет", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента.
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"За исключением локальных перебоев, вызванных неисправностями, нет никаких общих перебоев. Системы по всей Турции работают безопасно, и соответствующие учреждения внимательно следят за всеми процессами. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - говорится в заявлении.
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