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В Анталье 9 мая пройдет "Бессмертный полк" - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:20 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/turtsiya-2014243175.html
В Анталье 9 мая пройдет "Бессмертный полк"
В Анталье 9 мая пройдет "Бессмертный полк" - РИА Новости, 30.04.2025
В Анталье 9 мая пройдет "Бессмертный полк"
Шествие "Бессмертного полка" запланировано на 9 мая на турецком курорте Анталья, также ожидается насыщенная концертная программа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:20:00+03:00
2025-04-30T08:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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анкара (провинция)
большой театр
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80-летие победы в великой отечественной войне
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СТАМБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" запланировано на 9 мая на турецком курорте Анталья, также ожидается насыщенная концертная программа, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. "Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая. Также состоится акция "Огонь памяти" движения "Народный фронт", концерт с участием хора Храма Христа Спасителя (некоторые участники являются солистами Большого театра), а также большая концертная программа", - сообщили дипломаты. В частности, в концерте примут участие ученики местных школ для русскоязычных детей, члены общественных организаций российских соотечественников и представители стран СНГ. Параллельно в течение дня планируется организация творческих мастерских для детей, а гости мероприятия смогут оставить на "Стене памяти" фотографии и истории родственников-ветеранов. Проведение акции также планируется 4 мая в Анкаре, Стамбуле и впервые в Адане. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250429/pobeda-2014126127.html
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анталья (провинция), россия, анкара (провинция), большой театр, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Анталья (провинция), Россия, Анкара (провинция), Большой театр, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Анталье 9 мая пройдет "Бессмертный полк"

Генконсульство РФ: в Анталье 9 мая пройдет "Бессмертный полк"

© Генеральное консульство России в Анталье Акция Бессмертный полк в Турции
Акция Бессмертный полк в Турции - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Генеральное консульство России в Анталье
Акция Бессмертный полк в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" запланировано на 9 мая на турецком курорте Анталья, также ожидается насыщенная концертная программа, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая. Также состоится акция "Огонь памяти" движения "Народный фронт", концерт с участием хора Храма Христа Спасителя (некоторые участники являются солистами Большого театра), а также большая концертная программа", - сообщили дипломаты.
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В Стамбуле пройдет шествие "Бессмертного полка"
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В частности, в концерте примут участие ученики местных школ для русскоязычных детей, члены общественных организаций российских соотечественников и представители стран СНГ.
Параллельно в течение дня планируется организация творческих мастерских для детей, а гости мероприятия смогут оставить на "Стене памяти" фотографии и истории родственников-ветеранов.
Проведение акции также планируется 4 мая в Анкаре, Стамбуле и впервые в Адане.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАнталья (провинция)РоссияАнкара (провинция)Большой театрСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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