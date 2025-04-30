https://ria.ru/20250430/turtsiya-2014243175.html

В Анталье 9 мая пройдет "Бессмертный полк"

В Анталье 9 мая пройдет "Бессмертный полк" - РИА Новости, 30.04.2025

В Анталье 9 мая пройдет "Бессмертный полк"

Шествие "Бессмертного полка" запланировано на 9 мая на турецком курорте Анталья, также ожидается насыщенная концертная программа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:20:00+03:00

2025-04-30T08:20:00+03:00

2025-04-30T08:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

анталья (провинция)

россия

анкара (провинция)

большой театр

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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СТАМБУЛ, 30 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" запланировано на 9 мая на турецком курорте Анталья, также ожидается насыщенная концертная программа, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. "Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая. Также состоится акция "Огонь памяти" движения "Народный фронт", концерт с участием хора Храма Христа Спасителя (некоторые участники являются солистами Большого театра), а также большая концертная программа", - сообщили дипломаты. В частности, в концерте примут участие ученики местных школ для русскоязычных детей, члены общественных организаций российских соотечественников и представители стран СНГ. Параллельно в течение дня планируется организация творческих мастерских для детей, а гости мероприятия смогут оставить на "Стене памяти" фотографии и истории родственников-ветеранов. Проведение акции также планируется 4 мая в Анкаре, Стамбуле и впервые в Адане. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250429/pobeda-2014126127.html

https://ria.ru/20250429/politsija-2014071361.html

анталья (провинция)

россия

анкара (провинция)

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анталья (провинция), россия, анкара (провинция), большой театр, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне