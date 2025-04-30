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Центр "Россия" будет ежегодно проводить международный диалог об экономике - РИА Новости, 30.04.2025
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17:35 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/tsentr-2014436178.html
Центр "Россия" будет ежегодно проводить международный диалог об экономике
Центр "Россия" будет ежегодно проводить международный диалог об экономике - РИА Новости, 30.04.2025
Центр "Россия" будет ежегодно проводить международный диалог об экономике
Национальный центр "Россия" будет проводить международный открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" о развитии мировой экономики... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:35:00+03:00
2025-04-30T17:35:00+03:00
москва
россия
максим орешкин
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Национальный центр "Россия" будет проводить международный открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" о развитии мировой экономики ежегодно, сообщили в пресс-службе центра. Мероприятие проходит с 28 по 30 апреля в Москве на площадке Национального центра "Россия", модератором открытого диалога стал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. "По просьбам эссеистов и экспертов, организационный комитет принял решение о проведении открытого диалога ежегодно. В следующем году он должен стать более масштабным - с дополнительными практическими днями и новыми возможностями для участников в общении и знакомстве с материалами каждой питч-сессии", - говорится в сообщении. По словам Орешкина, участники мероприятия из разных стран подчеркнули важность масштабирования проекта и проведения открытого диалога на регулярной основе. "Первое, и, пожалуй, главное: вне зависимости от того, какие у людей взгляды, убеждения, идеи - каждый имеет возможность быть услышанным. Это стало ключевым моментом открытого диалога. Потому что часто именно те идеи, которые сначала кажутся спорными или преждевременными, со временем оказываются идеями будущего. Второй принцип - это принцип честности. Те, кто участвуют в этом событии, должны быть готовы к открытости. Сегодня, на этой заключительной конференции, мы видим те проекты и идеи, которые прошли отбор, получили развитие и доказали свою ценность", - приводятся в сообщении слова Орешкина. Участниками мероприятия стали свыше 100 экспертов в области экономики. Их выступление в Москве на открытом диалоге стало возможным благодаря оправленным в национальный центр "Россия" эссе. "По итогам открытого диалога мы выпустили уникальный четырехтомник - собрание эссе авторов из 102 стран мира. В нём смелые идеи, яркие мысли и живой взгляд на будущее мировой экономики. Все тома будут доступны на нашем сайте в электронном формате. Уверена, этот сборник вдохновит тысячи людей по всему миру на собственные шаги к переменам. Благодарю каждого, кто приехал в Москву, чтобы стать частью этого масштабного разговора", - приводятся в сообщении слова генерального директора Национального центра "Россия" Натальи Виртуозовой.
https://ria.ru/20250430/briks-2014230861.html
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москва, россия, максим орешкин, экономика
Москва, Россия, Максим Орешкин, Экономика
Центр "Россия" будет ежегодно проводить международный диалог об экономике

Центр "Россия" будет ежегодно проводить открытый диалог о развитии экономики

© Depositphotos.com / valphotoРубль
Рубль - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Depositphotos.com / valphoto
Рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Национальный центр "Россия" будет проводить международный открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" о развитии мировой экономики ежегодно, сообщили в пресс-службе центра.
Мероприятие проходит с 28 по 30 апреля в Москве на площадке Национального центра "Россия", модератором открытого диалога стал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.
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"По просьбам эссеистов и экспертов, организационный комитет принял решение о проведении открытого диалога ежегодно. В следующем году он должен стать более масштабным - с дополнительными практическими днями и новыми возможностями для участников в общении и знакомстве с материалами каждой питч-сессии", - говорится в сообщении.
По словам Орешкина, участники мероприятия из разных стран подчеркнули важность масштабирования проекта и проведения открытого диалога на регулярной основе.
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"Первое, и, пожалуй, главное: вне зависимости от того, какие у людей взгляды, убеждения, идеи - каждый имеет возможность быть услышанным. Это стало ключевым моментом открытого диалога. Потому что часто именно те идеи, которые сначала кажутся спорными или преждевременными, со временем оказываются идеями будущего. Второй принцип - это принцип честности. Те, кто участвуют в этом событии, должны быть готовы к открытости. Сегодня, на этой заключительной конференции, мы видим те проекты и идеи, которые прошли отбор, получили развитие и доказали свою ценность", - приводятся в сообщении слова Орешкина.
Участниками мероприятия стали свыше 100 экспертов в области экономики. Их выступление в Москве на открытом диалоге стало возможным благодаря оправленным в национальный центр "Россия" эссе.
"По итогам открытого диалога мы выпустили уникальный четырехтомник - собрание эссе авторов из 102 стран мира. В нём смелые идеи, яркие мысли и живой взгляд на будущее мировой экономики. Все тома будут доступны на нашем сайте в электронном формате. Уверена, этот сборник вдохновит тысячи людей по всему миру на собственные шаги к переменам. Благодарю каждого, кто приехал в Москву, чтобы стать частью этого масштабного разговора", - приводятся в сообщении слова генерального директора Национального центра "Россия" Натальи Виртуозовой.
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