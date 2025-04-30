https://ria.ru/20250430/tsentr-2014436178.html

Центр "Россия" будет ежегодно проводить международный диалог об экономике

Центр "Россия" будет ежегодно проводить международный диалог об экономике - РИА Новости, 30.04.2025

Центр "Россия" будет ежегодно проводить международный диалог об экономике

Национальный центр "Россия" будет проводить международный открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" о развитии мировой экономики... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:35:00+03:00

2025-04-30T17:35:00+03:00

2025-04-30T17:35:00+03:00

москва

россия

максим орешкин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Национальный центр "Россия" будет проводить международный открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" о развитии мировой экономики ежегодно, сообщили в пресс-службе центра. Мероприятие проходит с 28 по 30 апреля в Москве на площадке Национального центра "Россия", модератором открытого диалога стал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. "По просьбам эссеистов и экспертов, организационный комитет принял решение о проведении открытого диалога ежегодно. В следующем году он должен стать более масштабным - с дополнительными практическими днями и новыми возможностями для участников в общении и знакомстве с материалами каждой питч-сессии", - говорится в сообщении. По словам Орешкина, участники мероприятия из разных стран подчеркнули важность масштабирования проекта и проведения открытого диалога на регулярной основе. "Первое, и, пожалуй, главное: вне зависимости от того, какие у людей взгляды, убеждения, идеи - каждый имеет возможность быть услышанным. Это стало ключевым моментом открытого диалога. Потому что часто именно те идеи, которые сначала кажутся спорными или преждевременными, со временем оказываются идеями будущего. Второй принцип - это принцип честности. Те, кто участвуют в этом событии, должны быть готовы к открытости. Сегодня, на этой заключительной конференции, мы видим те проекты и идеи, которые прошли отбор, получили развитие и доказали свою ценность", - приводятся в сообщении слова Орешкина. Участниками мероприятия стали свыше 100 экспертов в области экономики. Их выступление в Москве на открытом диалоге стало возможным благодаря оправленным в национальный центр "Россия" эссе. "По итогам открытого диалога мы выпустили уникальный четырехтомник - собрание эссе авторов из 102 стран мира. В нём смелые идеи, яркие мысли и живой взгляд на будущее мировой экономики. Все тома будут доступны на нашем сайте в электронном формате. Уверена, этот сборник вдохновит тысячи людей по всему миру на собственные шаги к переменам. Благодарю каждого, кто приехал в Москву, чтобы стать частью этого масштабного разговора", - приводятся в сообщении слова генерального директора Национального центра "Россия" Натальи Виртуозовой.

https://ria.ru/20250430/briks-2014230861.html

https://ria.ru/20250429/briks-2014210417.html

https://ria.ru/20250428/moskva-2013858672.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, максим орешкин, экономика