https://ria.ru/20250430/tsao-2014434553.html

В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы

В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2025

В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы

Празднование 80-летия Победы пройдет безопасно, префектура Центрального административного округа и все районные службы принимают активное участие в процессе... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:30:00+03:00

2025-04-30T17:30:00+03:00

2025-04-30T17:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир говердовский

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы пройдет безопасно, префектура Центрального административного округа и все районные службы принимают активное участие в процессе подготовки к празднованию, заявил префект ЦАО Москвы Владимир Говердовский на расширенном заседании Общественного совета ЦАО, приуроченного к 80-летию Победы, передает корреспондент РИА Новости. "Мы активно готовимся. Несмотря на всю сложную обстановку и ситуацию, практически каждый дом, каждый двор, все везде проверили и продолжаем эту работу проводить. Мы уверены, что предстоящее празднование 80-летия Победы пройдет безопасно, пройдет без каких-либо проблем. Здесь присутствует и глава управы, и представители районных служб. Мы все вместе будем активно принимать участие в том, чтобы празднования на территории округа прошли без каких-либо происшествий", - сказал Говердовский.

https://ria.ru/20250402/kreml-2008862805.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир говердовский, 80-летие победы в великой отечественной войне