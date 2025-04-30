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В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:30 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/tsao-2014434553.html
В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы
В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2025
В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы
Празднование 80-летия Победы пройдет безопасно, префектура Центрального административного округа и все районные службы принимают активное участие в процессе... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:30:00+03:00
2025-04-30T17:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир говердовский
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы пройдет безопасно, префектура Центрального административного округа и все районные службы принимают активное участие в процессе подготовки к празднованию, заявил префект ЦАО Москвы Владимир Говердовский на расширенном заседании Общественного совета ЦАО, приуроченного к 80-летию Победы, передает корреспондент РИА Новости. "Мы активно готовимся. Несмотря на всю сложную обстановку и ситуацию, практически каждый дом, каждый двор, все везде проверили и продолжаем эту работу проводить. Мы уверены, что предстоящее празднование 80-летия Победы пройдет безопасно, пройдет без каких-либо проблем. Здесь присутствует и глава управы, и представители районных служб. Мы все вместе будем активно принимать участие в том, чтобы празднования на территории округа прошли без каких-либо происшествий", - сказал Говердовский.
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РИА Новости
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владимир говердовский, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Говердовский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы

Префект ЦАО Москвы Говердовский: празднование 80-летия Победы пройдет безопасно

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТематический поезд к 80-летию Великой Победы
Тематический поезд к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Тематический поезд к 80-летию Великой Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы пройдет безопасно, префектура Центрального административного округа и все районные службы принимают активное участие в процессе подготовки к празднованию, заявил префект ЦАО Москвы Владимир Говердовский на расширенном заседании Общественного совета ЦАО, приуроченного к 80-летию Победы, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы активно готовимся. Несмотря на всю сложную обстановку и ситуацию, практически каждый дом, каждый двор, все везде проверили и продолжаем эту работу проводить. Мы уверены, что предстоящее празднование 80-летия Победы пройдет безопасно, пройдет без каких-либо проблем. Здесь присутствует и глава управы, и представители районных служб. Мы все вместе будем активно принимать участие в том, чтобы празднования на территории округа прошли без каких-либо происшествий", - сказал Говердовский.
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