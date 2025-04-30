https://ria.ru/20250430/tsao-2014434553.html
В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы
В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2025
В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы
Празднование 80-летия Победы пройдет безопасно, префектура Центрального административного округа и все районные службы принимают активное участие в процессе... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:30:00+03:00
2025-04-30T17:30:00+03:00
2025-04-30T17:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир говердовский
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014345176_0:193:3048:1908_1920x0_80_0_0_b2ee9c12ff9ac5497784428e42f2c65d.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы пройдет безопасно, префектура Центрального административного округа и все районные службы принимают активное участие в процессе подготовки к празднованию, заявил префект ЦАО Москвы Владимир Говердовский на расширенном заседании Общественного совета ЦАО, приуроченного к 80-летию Победы, передает корреспондент РИА Новости. "Мы активно готовимся. Несмотря на всю сложную обстановку и ситуацию, практически каждый дом, каждый двор, все везде проверили и продолжаем эту работу проводить. Мы уверены, что предстоящее празднование 80-летия Победы пройдет безопасно, пройдет без каких-либо проблем. Здесь присутствует и глава управы, и представители районных служб. Мы все вместе будем активно принимать участие в том, чтобы празднования на территории округа прошли без каких-либо происшествий", - сказал Говердовский.
https://ria.ru/20250402/kreml-2008862805.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014345176_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0268bde97d0cc7796b46780c13a76edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир говердовский, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Говердовский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В префектуре ЦАО Москвы рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы
Префект ЦАО Москвы Говердовский: празднование 80-летия Победы пройдет безопасно