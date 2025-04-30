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Трамп неожиданно высказался о работе Маска - РИА Новости, 30.04.2025
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09:05 30.04.2025 (обновлено: 11:05 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/trump-2014248273.html
Трамп неожиданно высказался о работе Маска
Трамп неожиданно высказался о работе Маска - РИА Новости, 30.04.2025
Трамп неожиданно высказался о работе Маска
Президент США Дональд Трамп может пересмотреть решения, принятые Департаментом эффективности правительства (DOGE), об этом политик заявил в интервью телеканалу... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:05:00+03:00
2025-04-30T11:05:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
илон маск
майк джонсон
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пересмотреть решения, принятые Департаментом эффективности правительства (DOGE), об этом политик заявил в интервью телеканалу ABC."Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их, как вы знаете. Есть моменты, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть их обратно", — ответил он на вопрос о деятельности ведомства.При этом Трамп отметил, что департамент, возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сэкономил Вашингтону 150 миллиардов долларов.Созданный по решению главы Белого дома Департамент государственной эффективности США призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявлял, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск, майк джонсон
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Илон Маск, Майк Джонсон
Трамп неожиданно высказался о работе Маска

Трамп может отменить решения, принятые DOGE Маска

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пересмотреть решения, принятые Департаментом эффективности правительства (DOGE), об этом политик заявил в интервью телеканалу ABC.
"Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их, как вы знаете. Есть моменты, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть их обратно", — ответил он на вопрос о деятельности ведомства.
При этом Трамп отметил, что департамент, возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сэкономил Вашингтону 150 миллиардов долларов.
Созданный по решению главы Белого дома Департамент государственной эффективности США призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявлял, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампИлон МаскМайк Джонсон
 
 
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