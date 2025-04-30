https://ria.ru/20250430/trump-2014248273.html

Трамп неожиданно высказался о работе Маска

Трамп неожиданно высказался о работе Маска - РИА Новости, 30.04.2025

Трамп неожиданно высказался о работе Маска

Президент США Дональд Трамп может пересмотреть решения, принятые Департаментом эффективности правительства (DOGE), об этом политик заявил в интервью телеканалу... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:05:00+03:00

2025-04-30T09:05:00+03:00

2025-04-30T11:05:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

илон маск

майк джонсон

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пересмотреть решения, принятые Департаментом эффективности правительства (DOGE), об этом политик заявил в интервью телеканалу ABC."Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их, как вы знаете. Есть моменты, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть их обратно", — ответил он на вопрос о деятельности ведомства.При этом Трамп отметил, что департамент, возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сэкономил Вашингтону 150 миллиардов долларов.Созданный по решению главы Белого дома Департамент государственной эффективности США призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявлял, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск, майк джонсон