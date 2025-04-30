В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Харьковской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в одном из украинских городов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в одном из украинских городов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 22.09 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области. Чуть ранее ее объявили в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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