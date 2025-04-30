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Трамп потребовал привлечь СМИ к ответственности из-за интервью Харрис - РИА Новости, 30.04.2025
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17:14 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/tramp-2014428766.html
Трамп потребовал привлечь СМИ к ответственности из-за интервью Харрис
Трамп потребовал привлечь СМИ к ответственности из-за интервью Харрис - РИА Новости, 30.04.2025
Трамп потребовал привлечь СМИ к ответственности из-за интервью Харрис
Президент США Дональд Трамп потребовал ответственности для американского телеканала CBS и газеты New York Times из-за предвыборного интервью его бывшей... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:14:00+03:00
2025-04-30T17:14:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал ответственности для американского телеканала CBS и газеты New York Times из-за предвыборного интервью его бывшей соперницы Камалы Харрис. "Что сделали "60 минут" и их корпоративные хозяева, является одним из самых вопиющих противозаконных действий в истории вещания. Ничего подобного, незаконное создание ответа кандидата в президенты, никогда не делалось раньше, им придется заплатить за это, и Times также должна быть на крючке за их вероятное противозаконное поведение. Крайне важно привлечь этих лжецов и мошенников к ответственности!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, иск против CBS выигрышный, поскольку они "мошенничали и обманывали американцев", а New York Times, утверждая обратное, таким образом могут вмешиваться в выборы, что тоже необходимо изучить. В ноябре, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп подал в суд на CBS иск на 10 миллиардов долларов и обвинил телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с Харрис. Иск был подан в штате Техас и указывает на якобы нарушение телеканалом местного закона. Республиканец утверждает, что интервью было отредактировано в пользу Харрис, чтобы скрыть ее "плохой и некомпетентный ответ". Впоследствии Трамп увеличил требуемую сумму до 20 миллиардов долларов. Представители Paramount и Трампа вели переговоры об урегулировании спора, однако они не привели к результату.
https://ria.ru/20250430/zelenskij-2014364693.html
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в мире, сша, техас, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Техас, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп потребовал привлечь СМИ к ответственности из-за интервью Харрис

Трамп потребовал привлечь CBS и NYT к ответственности за интервью Харрис

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал ответственности для американского телеканала CBS и газеты New York Times из-за предвыборного интервью его бывшей соперницы Камалы Харрис.
"Что сделали "60 минут" и их корпоративные хозяева, является одним из самых вопиющих противозаконных действий в истории вещания. Ничего подобного, незаконное создание ответа кандидата в президенты, никогда не делалось раньше, им придется заплатить за это, и Times также должна быть на крючке за их вероятное противозаконное поведение. Крайне важно привлечь этих лжецов и мошенников к ответственности!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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По его словам, иск против CBS выигрышный, поскольку они "мошенничали и обманывали американцев", а New York Times, утверждая обратное, таким образом могут вмешиваться в выборы, что тоже необходимо изучить.
В ноябре, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп подал в суд на CBS иск на 10 миллиардов долларов и обвинил телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с Харрис. Иск был подан в штате Техас и указывает на якобы нарушение телеканалом местного закона. Республиканец утверждает, что интервью было отредактировано в пользу Харрис, чтобы скрыть ее "плохой и некомпетентный ответ". Впоследствии Трамп увеличил требуемую сумму до 20 миллиардов долларов. Представители Paramount и Трампа вели переговоры об урегулировании спора, однако они не привели к результату.
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В миреСШАТехасДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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