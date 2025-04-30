Гольф-клуб Трампа с люксовыми виллами появится на севере Катара
Гольф-клуб Трампа появится на территории курорта Simaisma в Катаре
© AP Photo/Patrick Semansky, FileДональд Трамп за игрой в гольф
© AP Photo/Patrick Semansky, File
Дональд Трамп за игрой в гольф . Архивное фото
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ДОХА, 30 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Международный гольф-клуб президента США Дональда Трампа появится на территории нового курорта Simaisma на севере Катара и станет первым проектом его бренда в этой стране, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения между компаниями-застройщиками клуба Qatari Diar и Dar Global.
Официальное объявление о планах Трампа открыть гольф-клуб и район люксовых вилл было сделано в преддверии первого визита президента США в Катар в присутствии его сына, вице-президента The Trump Organization Эрика Трампа.
Как ожидается, Трамп посетит Доху в мае в рамках своего первого зарубежного турне по странам Персидского залива после избрания президентом США на второй срок.
"Проект Трампа с гольф-клубом займёт площадь около 790 тысяч квадратных метров в пределах более обширной застройки курорта Simaisma площадью 8 миллионов квадратных метров", - рассказали в компании Qatari Diar.
Проект Трампа станет частью более крупного туристического проекта Simaisma, который преобразит восточное побережье Катара. В рамках туристического проекта здесь появятся тематический парк развлечений площадью 650 квадратных километров (The Land of Legends), гостиничные зоны, пристань для яхт.
Это будет первый проект с брендом Трампа в Катаре, который расширяет присутствие в арабских странах Персидского залива, объявив ранее о строительстве небоскрёбов под его именем в ОАЭ и Саудовской Аравии.
В строительство гольф-клуба и вилл в Катаре инвесторы собираются вложить порядка 3 миллиардов долларов.