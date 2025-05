Гольф-клуб Трампа с люксовыми виллами появится на севере Катара

https://ria.ru/20250430/tramp-2014414108.html

ДОХА, 30 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Международный гольф-клуб президента США Дональда Трампа появится на территории нового курорта Simaisma на севере Катара и станет первым проектом его бренда в этой стране, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения между компаниями-застройщиками клуба Qatari Diar и Dar Global. Официальное объявление о планах Трампа открыть гольф-клуб и район люксовых вилл было сделано в преддверии первого визита президента США в Катар в присутствии его сына, вице-президента The Trump Organization Эрика Трампа. Как ожидается, Трамп посетит Доху в мае в рамках своего первого зарубежного турне по странам Персидского залива после избрания президентом США на второй срок. "Проект Трампа с гольф-клубом займёт площадь около 790 тысяч квадратных метров в пределах более обширной застройки курорта Simaisma площадью 8 миллионов квадратных метров", - рассказали в компании Qatari Diar. Проект Трампа станет частью более крупного туристического проекта Simaisma, который преобразит восточное побережье Катара. В рамках туристического проекта здесь появятся тематический парк развлечений площадью 650 квадратных километров (The Land of Legends), гостиничные зоны, пристань для яхт. Это будет первый проект с брендом Трампа в Катаре, который расширяет присутствие в арабских странах Персидского залива, объявив ранее о строительстве небоскрёбов под его именем в ОАЭ и Саудовской Аравии. В строительство гольф-клуба и вилл в Катаре инвесторы собираются вложить порядка 3 миллиардов долларов.

