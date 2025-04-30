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СМИ: в Ватикане Зеленский и Трамп обсуждали соглашение о минералах - РИА Новости, 30.04.2025
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14:17 30.04.2025 (обновлено: 14:25 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/tramp-2014354323.html
СМИ: в Ватикане Зеленский и Трамп обсуждали соглашение о минералах
СМИ: в Ватикане Зеленский и Трамп обсуждали соглашение о минералах - РИА Новости, 30.04.2025
СМИ: в Ватикане Зеленский и Трамп обсуждали соглашение о минералах
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Ватикане на церемонии похорон папы Римского Франциска призвал Владимира Зеленского как можно быстрее подписать... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:17:00+03:00
2025-04-30T14:25:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
киев
дональд трамп
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Ватикане на церемонии похорон папы Римского Франциска призвал Владимира Зеленского как можно быстрее подписать соглашение о ресурсах, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. "Трамп в ходе разговора настаивал на том, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение между США и Украиной о минеральный ресурсах", - говорится в сообщении портала. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250430/economist-2014257433.html
https://ria.ru/20250427/tramp-2013701823.html
сша
вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), киев, дональд трамп, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
СМИ: в Ватикане Зеленский и Трамп обсуждали соглашение о минералах

Axios: Трамп призвал Зеленского как можно скорее подписать соглашение о ресурсах

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Ватикане на церемонии похорон папы Римского Франциска призвал Владимира Зеленского как можно быстрее подписать соглашение о ресурсах, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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"Трамп в ходе разговора настаивал на том, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение между США и Украиной о минеральный ресурсах", - говорится в сообщении портала.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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