СМИ рассказали, как чиновники в США не давали Трампу общаться с Путиным
Economist: в ходе первого срока Трампа чиновники мешали ему говорить с Путиным
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Неназванный американский чиновник заявил, что в ходе первого президентского срока Дональда Трампа должностные лица работали над тем, чтобы не позволить главе Белого дома общаться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет журнал Economist.
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"Половина нашей работы в ходе первого срока (Трампа - ред.) заключалась в том, чтобы не дать ему говорить с Путиным", - приводит издание слова чиновника.
Трамп был 45-м президентом США в 2017-2021 годах и официально вступил в должность 47-го президента США 20 января 2025 года. Придя в Белый дом, он и его команда возобновили прямые контакты с Москвой, которые были прерваны администрацией Джо Байдена после начала специальной военной операции на Украине.
В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева - в Соединенные Штаты.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, каналы для диалога России и США восстановлены.