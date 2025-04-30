https://ria.ru/20250430/tramp-2014307497.html

СМИ рассказали, как чиновники в США не давали Трампу общаться с Путиным

СМИ рассказали, как чиновники в США не давали Трампу общаться с Путиным - РИА Новости, 30.04.2025

СМИ рассказали, как чиновники в США не давали Трампу общаться с Путиным

Неназванный американский чиновник заявил, что в ходе первого президентского срока Дональда Трампа должностные лица работали над тем, чтобы не позволить главе... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:14:00+03:00

2025-04-30T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Неназванный американский чиновник заявил, что в ходе первого президентского срока Дональда Трампа должностные лица работали над тем, чтобы не позволить главе Белого дома общаться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет журнал Economist. "Половина нашей работы в ходе первого срока (Трампа - ред.) заключалась в том, чтобы не дать ему говорить с Путиным", - приводит издание слова чиновника. Трамп был 45-м президентом США в 2017-2021 годах и официально вступил в должность 47-го президента США 20 января 2025 года. Придя в Белый дом, он и его команда возобновили прямые контакты с Москвой, которые были прерваны администрацией Джо Байдена после начала специальной военной операции на Украине. В течение первых 100 дней своего второго срока Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева - в Соединенные Штаты. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, каналы для диалога России и США восстановлены.

https://ria.ru/20250430/kontakt-2014302668.html

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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, джо байден