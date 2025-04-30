https://ria.ru/20250430/tramp-2014265330.html

Зеленский рискует жизнью в случае окончания конфликта, считает эксперт

Зеленский рискует жизнью в случае окончания конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 30.04.2025

Зеленский рискует жизнью в случае окончания конфликта, считает эксперт

Киев едва ли согласится на перемирие, которое могло бы стать прологом к долгосрочному прекращению огня, поскольку Владимиру Зеленскому важно затянуть конфликт... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:19:00+03:00

2025-04-30T10:19:00+03:00

2025-04-30T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Киев едва ли согласится на перемирие, которое могло бы стать прологом к долгосрочному прекращению огня, поскольку Владимиру Зеленскому важно затянуть конфликт как можно дольше, ведь в случае его прекращения он как минимум потеряет свой пост, а как максимум - жизнь, сообщил РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что, если Украина согласится на грядущее перемирие, это может стать "прелюдией" к прямым переговорам."Очевидно, что Украине нужно 30-дневное прекращение огня для того, чтобы сделать передышку и сбить темп нашего наступления. Говорить о перемирии Россия может только с возможностью установления долгосрочного мира, с достижением целей и задач СВО. Но Зеленскому не нужно прекращение конфликта, поскольку для него оно означает как минимум потерю президентского поста, как максимум - жизни", - сказал Родионов.Он отметил, что поэтому Киев будет тянуть как можно дольше и требовать невозможного, чтобы затем выторговать еще денег и оружия. Вашингтон на этом фоне будет стремиться минимизировать участие в конфликте, но полностью из него не выйдет, добавил эксперт."Цель Трампа - минимизировать расходы, но полностью выходить они (из конфликта - ред.) не собираются, поскольку ему нужно сохранить отношения с Европой, поддержка которой важна ему в противостоянии с Китаем. А Европе важно, чтобы Штаты не бросили Украину и не оставили европейцев один на один с Россией", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014236535.html

https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014207334.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, киев, дмитрий родионов, василий небензя, оон