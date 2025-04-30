Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рискует жизнью в случае окончания конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 30.04.2025 (обновлено: 10:32 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/tramp-2014265330.html
Зеленский рискует жизнью в случае окончания конфликта, считает эксперт
Зеленский рискует жизнью в случае окончания конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 30.04.2025
Зеленский рискует жизнью в случае окончания конфликта, считает эксперт
Киев едва ли согласится на перемирие, которое могло бы стать прологом к долгосрочному прекращению огня, поскольку Владимиру Зеленскому важно затянуть конфликт... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:19:00+03:00
2025-04-30T10:32:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир зеленский
киев
дмитрий родионов
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013821585_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_dde148f5eb1fa4c1bb91d5510269fc03.jpg
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Киев едва ли согласится на перемирие, которое могло бы стать прологом к долгосрочному прекращению огня, поскольку Владимиру Зеленскому важно затянуть конфликт как можно дольше, ведь в случае его прекращения он как минимум потеряет свой пост, а как максимум - жизнь, сообщил РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что, если Украина согласится на грядущее перемирие, это может стать "прелюдией" к прямым переговорам."Очевидно, что Украине нужно 30-дневное прекращение огня для того, чтобы сделать передышку и сбить темп нашего наступления. Говорить о перемирии Россия может только с возможностью установления долгосрочного мира, с достижением целей и задач СВО. Но Зеленскому не нужно прекращение конфликта, поскольку для него оно означает как минимум потерю президентского поста, как максимум - жизни", - сказал Родионов.Он отметил, что поэтому Киев будет тянуть как можно дольше и требовать невозможного, чтобы затем выторговать еще денег и оружия. Вашингтон на этом фоне будет стремиться минимизировать участие в конфликте, но полностью из него не выйдет, добавил эксперт."Цель Трампа - минимизировать расходы, но полностью выходить они (из конфликта - ред.) не собираются, поскольку ему нужно сохранить отношения с Европой, поддержка которой важна ему в противостоянии с Китаем. А Европе важно, чтобы Штаты не бросили Украину и не оставили европейцев один на один с Россией", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014236535.html
https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014207334.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013821585_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_9144e580c0ad662cd8363111c7321cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, киев, дмитрий родионов, василий небензя, оон
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Дмитрий Родионов, Василий Небензя, ООН
Зеленский рискует жизнью в случае окончания конфликта, считает эксперт

Родионов: Зеленский затягивает конфликт, чтобы не потерять пост президента

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Киев едва ли согласится на перемирие, которое могло бы стать прологом к долгосрочному прекращению огня, поскольку Владимиру Зеленскому важно затянуть конфликт как можно дольше, ведь в случае его прекращения он как минимум потеряет свой пост, а как максимум - жизнь, сообщил РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что, если Украина согласится на грядущее перемирие, это может стать "прелюдией" к прямым переговорам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
"Прекрасно понимает": в Раде сделали жуткое предсказание про Зеленского
05:32
"Очевидно, что Украине нужно 30-дневное прекращение огня для того, чтобы сделать передышку и сбить темп нашего наступления. Говорить о перемирии Россия может только с возможностью установления долгосрочного мира, с достижением целей и задач СВО. Но Зеленскому не нужно прекращение конфликта, поскольку для него оно означает как минимум потерю президентского поста, как максимум - жизни", - сказал Родионов.
Он отметил, что поэтому Киев будет тянуть как можно дольше и требовать невозможного, чтобы затем выторговать еще денег и оружия. Вашингтон на этом фоне будет стремиться минимизировать участие в конфликте, но полностью из него не выйдет, добавил эксперт.
"Цель Трампа - минимизировать расходы, но полностью выходить они (из конфликта - ред.) не собираются, поскольку ему нужно сохранить отношения с Европой, поддержка которой важна ему в противостоянии с Китаем. А Европе важно, чтобы Штаты не бросили Украину и не оставили европейцев один на один с Россией", - заключил эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Заявление Зеленского о перемирии вызвало негодование в Японии
Вчера, 21:40
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийКиевДмитрий РодионовВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала