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Трамп полагает, что Путин не будет захватывать всю Украину
Трамп полагает, что Путин не будет захватывать всю Украину - РИА Новости, 30.04.2025
Трамп полагает, что Путин не будет захватывать всю Украину
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что благодаря тому, что его российский коллега Владимир Путин его уважает, РФ не будет "захватывать всю Украину". РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:54:00+03:00
2025-04-30T03:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что благодаря тому, что его российский коллега Владимир Путин его уважает, РФ не будет "захватывать всю Украину". "Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - сказал Трамп в интервью телеканалу ABC. При этом он не исключил того, что Путин в вопросе заключения мира на Украине якобы может "немного морочить ему голову".
https://ria.ru/20250430/tramp-2014232398.html
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В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп полагает, что Путин не будет захватывать всю Украину
Трамп: Путин меня уважает, поэтому не будет захватывать всю Украину