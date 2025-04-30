Рейтинг@Mail.ru
Трамп полагает, что Путин не будет захватывать всю Украину - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 30.04.2025 (обновлено: 04:01 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/tramp-2014232784.html
Трамп полагает, что Путин не будет захватывать всю Украину
Трамп полагает, что Путин не будет захватывать всю Украину - РИА Новости, 30.04.2025
Трамп полагает, что Путин не будет захватывать всю Украину
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что благодаря тому, что его российский коллега Владимир Путин его уважает, РФ не будет "захватывать всю Украину". РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:54:00+03:00
2025-04-30T04:01:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что благодаря тому, что его российский коллега Владимир Путин его уважает, РФ не будет "захватывать всю Украину". "Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - сказал Трамп в интервью телеканалу ABC. При этом он не исключил того, что Путин в вопросе заключения мира на Украине якобы может "немного морочить ему голову".
https://ria.ru/20250430/tramp-2014232398.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad1b16c980e5c6e896dfefc94692e7ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп полагает, что Путин не будет захватывать всю Украину

Трамп: Путин меня уважает, поэтому не будет захватывать всю Украину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что благодаря тому, что его российский коллега Владимир Путин его уважает, РФ не будет "захватывать всю Украину".
"Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - сказал Трамп в интервью телеканалу ABC.
При этом он не исключил того, что Путин в вопросе заключения мира на Украине якобы может "немного морочить ему голову".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Трамп считает, что Путин хочет завершить конфликт на Украине
03:40
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала