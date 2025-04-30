https://ria.ru/20250430/tramp-2014232398.html

Трамп считает, что Путин хочет завершить конфликт на Украине

Трамп считает, что Путин хочет завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 30.04.2025

Трамп считает, что Путин хочет завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации на... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:40:00+03:00

2025-04-30T03:40:00+03:00

2025-04-30T09:41:00+03:00

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации на Украине."Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну", — сказал Трамп.Хозяин Белого дома также выразил уверенность в том, что Путин его уважает и что Россия не будет "захватывать всю Украину". Однако он не исключил, что российский лидер в вопросе заключения мира якобы может "немного морочить ему голову".Накануне в другом интервью Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским. Он также раскритиковал главу киевского режима за то, что тот "начал кричать" во время визита в Белый дом, требуя от американских властей больше поддержки в области безопасности.На прошлой неделе Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.Кроме того, президент объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.

https://ria.ru/20250429/tramp-2014199614.html

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин