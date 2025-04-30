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Трамп не верит опросам, показывающим снижение его популярности - РИА Новости, 30.04.2025
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02:57 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/tramp-2014230392.html
Трамп не верит опросам, показывающим снижение его популярности
Трамп не верит опросам, показывающим снижение его популярности - РИА Новости, 30.04.2025
Трамп не верит опросам, показывающим снижение его популярности
Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет опросам общественного мнения, которые показывают его непопулярность. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T02:57:00+03:00
2025-04-30T02:57:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет опросам общественного мнения, которые показывают его непопулярность. "Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев - меньше", - сказал Трамп на митинге в Мичигане, трансляцию которого вели американские телеканалы. Как заявил Трамп, достоверные опросы показали бы, что его поддержка среди населения находится не на уровне 40%, а превышает 60%. Недавний опрос компании Marist для PBS и NPR, как сообщалось, показал, что более половины американцев не одобряют действия Трампа. По этим данным, 55% не согласны с подходами Трампа в экономике, 58% не довольны пошлинами, в целом не одобряют работу президента 53%. В поддержку Трампа высказались лишь 42% респондентов - это худший результат среди последних пяти президентов в тот же период работы на посту.
https://ria.ru/20250430/tramp-2014228922.html
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в мире, сша, мичиган, дональд трамп
В мире, США, Мичиган, Дональд Трамп
Трамп не верит опросам, показывающим снижение его популярности

Трамп: не доверяю опросам, которые показывают непопулярность

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет опросам общественного мнения, которые показывают его непопулярность.
"Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев - меньше", - сказал Трамп на митинге в Мичигане, трансляцию которого вели американские телеканалы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине не дал бы ему спать на пляже
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Как заявил Трамп, достоверные опросы показали бы, что его поддержка среди населения находится не на уровне 40%, а превышает 60%.
Недавний опрос компании Marist для PBS и NPR, как сообщалось, показал, что более половины американцев не одобряют действия Трампа. По этим данным, 55% не согласны с подходами Трампа в экономике, 58% не довольны пошлинами, в целом не одобряют работу президента 53%.
В поддержку Трампа высказались лишь 42% респондентов - это худший результат среди последних пяти президентов в тот же период работы на посту.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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В миреСШАМичиганДональд Трамп
 
 
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