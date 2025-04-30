https://ria.ru/20250430/tramp-2014230392.html

Трамп не верит опросам, показывающим снижение его популярности

Трамп не верит опросам, показывающим снижение его популярности - РИА Новости, 30.04.2025

Трамп не верит опросам, показывающим снижение его популярности

Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет опросам общественного мнения, которые показывают его непопулярность. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T02:57:00+03:00

2025-04-30T02:57:00+03:00

2025-04-30T02:57:00+03:00

в мире

сша

мичиган

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013788933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92394f6b5a29cbb7623c8ffc117da806.jpg

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет опросам общественного мнения, которые показывают его непопулярность. "Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев - меньше", - сказал Трамп на митинге в Мичигане, трансляцию которого вели американские телеканалы. Как заявил Трамп, достоверные опросы показали бы, что его поддержка среди населения находится не на уровне 40%, а превышает 60%. Недавний опрос компании Marist для PBS и NPR, как сообщалось, показал, что более половины американцев не одобряют действия Трампа. По этим данным, 55% не согласны с подходами Трампа в экономике, 58% не довольны пошлинами, в целом не одобряют работу президента 53%. В поддержку Трампа высказались лишь 42% респондентов - это худший результат среди последних пяти президентов в тот же период работы на посту.

https://ria.ru/20250430/tramp-2014228922.html

https://ria.ru/20250430/tramp-2014228567.html

сша

мичиган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мичиган, дональд трамп