https://ria.ru/20250430/tliashinova-2014326064.html

Бизнес-коуч Тлиашинова в апреле выкладывала видео в соцсетях из-за границы

Бизнес-коуч Тлиашинова в апреле выкладывала видео в соцсетях из-за границы - РИА Новости, 30.04.2025

Бизнес-коуч Тлиашинова в апреле выкладывала видео в соцсетях из-за границы

Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, выкладывала видео из-за границы в середине апреля в аккаунте в соцсети РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:00:00+03:00

2025-04-30T13:00:00+03:00

2025-04-30T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, выкладывала видео из-за границы в середине апреля в аккаунте в соцсети Instagram*, передает корреспондент РИА Новости. На аккаунт Тлиашиновой подписаны 467 тысяч человек. Последний месяц бизнес-коуч выкладывала контент только из-за границы, при этом в одном из своих роликов она рассказала, что сейчас ее дети живут в Дубае на Палм-Джумейра и ни в чем себе не отказывают. "Я люблю детей и своим детям покупаю всё, что они хотят, в среднем это 25-30 тысяч долларов... у нас правило - на любой день рождения покупать подарки всем. В этот день рождения они все захотели 17-й айфон", - написала она в публикации. Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов. По данным следствия, она находится за границей и объявлена в розыск, планируется ее заочный арест. Установлено, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллион рублей. Врадий добавила, что дело было возбуждено по материалам СЭБ ФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУЭБиПК МВД России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20241031/shabutdinov-1981191962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ольга врадий, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гуэбипк мвд рф