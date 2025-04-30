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Бизнес-коуч Тлиашинова в апреле выкладывала видео в соцсетях из-за границы - РИА Новости, 30.04.2025
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13:00 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/tliashinova-2014326064.html
Бизнес-коуч Тлиашинова в апреле выкладывала видео в соцсетях из-за границы
Бизнес-коуч Тлиашинова в апреле выкладывала видео в соцсетях из-за границы - РИА Новости, 30.04.2025
Бизнес-коуч Тлиашинова в апреле выкладывала видео в соцсетях из-за границы
Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, выкладывала видео из-за границы в середине апреля в аккаунте в соцсети РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, выкладывала видео из-за границы в середине апреля в аккаунте в соцсети Instagram*, передает корреспондент РИА Новости. На аккаунт Тлиашиновой подписаны 467 тысяч человек. Последний месяц бизнес-коуч выкладывала контент только из-за границы, при этом в одном из своих роликов она рассказала, что сейчас ее дети живут в Дубае на Палм-Джумейра и ни в чем себе не отказывают. "Я люблю детей и своим детям покупаю всё, что они хотят, в среднем это 25-30 тысяч долларов... у нас правило - на любой день рождения покупать подарки всем. В этот день рождения они все захотели 17-й айфон", - написала она в публикации. Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов. По данным следствия, она находится за границей и объявлена в розыск, планируется ее заочный арест. Установлено, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллион рублей. Врадий добавила, что дело было возбуждено по материалам СЭБ ФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУЭБиПК МВД России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ольга врадий, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гуэбипк мвд рф
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ГУЭБиПК МВД РФ
Бизнес-коуч Тлиашинова в апреле выкладывала видео в соцсетях из-за границы

Коуч Тлиашинова в середине апреля выкладывала видео в соцсетях из-за границы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИнна Тлиашинова
Инна Тлиашинова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Инна Тлиашинова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, выкладывала видео из-за границы в середине апреля в аккаунте в соцсети Instagram*, передает корреспондент РИА Новости.
На аккаунт Тлиашиновой подписаны 467 тысяч человек. Последний месяц бизнес-коуч выкладывала контент только из-за границы, при этом в одном из своих роликов она рассказала, что сейчас ее дети живут в Дубае на Палм-Джумейра и ни в чем себе не отказывают.
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"Я люблю детей и своим детям покупаю всё, что они хотят, в среднем это 25-30 тысяч долларов... у нас правило - на любой день рождения покупать подарки всем. В этот день рождения они все захотели 17-й айфон", - написала она в публикации.
Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов. По данным следствия, она находится за границей и объявлена в розыск, планируется ее заочный арест.
Установлено, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллион рублей.
Врадий добавила, что дело было возбуждено по материалам СЭБ ФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУЭБиПК МВД России.
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ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ГУЭБиПК МВД РФ
 
 
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