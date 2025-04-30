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Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов - РИА Новости, 30.04.2025
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10:32 30.04.2025 (обновлено: 11:30 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/tliashinova-2014270192.html
Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов
Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов - РИА Новости, 30.04.2025
Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов
Бизнес-коуча Инну Тлиашинову обвинили в неуплате налогов на более чем 400 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:32:00+03:00
2025-04-30T11:30:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бизнес-коуча Инну Тлиашинову обвинили в неуплате налогов на более чем 400 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем Инной Тлиашиновой, проводящей семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения (часть 2 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункт "б" части 4 статьи 174.1)", — сказала она. Как выяснило средствие, с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму (с учетом штрафа) 431 миллион рублей.Основанием для уголовного дела стали материалы Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, уточнила Врадий.Она отметила, что бизнес-коуча объявили в розыск. Планируется заочный арест Тлиашиновой, поскольку, по информации следствия, она находится за пределами России.
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россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Против бизнес-коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело о неуплате налогов

СК: против бизнес-коуча Тлиашиновой завели уголовное дело о неуплате налогов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИнна Тлиашинова
Инна Тлиашинова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Инна Тлиашинова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бизнес-коуча Инну Тлиашинову обвинили в неуплате налогов на более чем 400 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем Инной Тлиашиновой, проводящей семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения (часть 2 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункт "б" части 4 статьи 174.1)", — сказала она.
Как выяснило средствие, с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму (с учетом штрафа) 431 миллион рублей.
Основанием для уголовного дела стали материалы Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, уточнила Врадий.
Она отметила, что бизнес-коуча объявили в розыск. Планируется заочный арест Тлиашиновой, поскольку, по информации следствия, она находится за пределами России.
Инна Тлиашинова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск
10:25
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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