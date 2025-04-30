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Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск - РИА Новости, 30.04.2025
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10:25 30.04.2025 (обновлено: 10:36 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/tliashinova-2014267120.html
Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск
Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск - РИА Новости, 30.04.2025
Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск
Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбудили дело о неуплате налогов, по данным следствия, находится за границей, она объявлена в розыск, планируется... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:25:00+03:00
2025-04-30T10:36:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
гуэбипк мвд рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбудили дело о неуплате налогов, по данным следствия, находится за границей, она объявлена в розыск, планируется ее заочный арест, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."В настоящее время бизнес-коуч объявлена в розыск. Планируется ее заочный арест, поскольку по имеющейся у следствия информации женщина находится за пределами Российской Федерации", - сказала Врадий.Она добавила, что дело было возбуждено по материалам СЭБ ФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУЭБиПК МВД России.
россия
москва
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гуэбипк мвд рф
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ГУЭБиПК МВД РФ
Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск

СК: бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИнна Тлиашинова
Инна Тлиашинова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Инна Тлиашинова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбудили дело о неуплате налогов, по данным следствия, находится за границей, она объявлена в розыск, планируется ее заочный арест, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"В настоящее время бизнес-коуч объявлена в розыск. Планируется ее заочный арест, поскольку по имеющейся у следствия информации женщина находится за пределами Российской Федерации", - сказала Врадий.
Она добавила, что дело было возбуждено по материалам СЭБ ФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУЭБиПК МВД России.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИнна Тлиашинова
Инна Тлиашинова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Инна Тлиашинова
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ГУЭБиПК МВД РФ
 
 
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