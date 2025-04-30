https://ria.ru/20250430/tliashinova-2014267120.html

Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск

Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск - РИА Новости, 30.04.2025

Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск

Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбудили дело о неуплате налогов, по данным следствия, находится за границей, она объявлена в розыск, планируется... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:25:00+03:00

2025-04-30T10:25:00+03:00

2025-04-30T10:36:00+03:00

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

гуэбипк мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014267285_283:303:2880:1764_1920x0_80_0_0_6286c4b31c1089070be76fcbbd59e802.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбудили дело о неуплате налогов, по данным следствия, находится за границей, она объявлена в розыск, планируется ее заочный арест, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."В настоящее время бизнес-коуч объявлена в розыск. Планируется ее заочный арест, поскольку по имеющейся у следствия информации женщина находится за пределами Российской Федерации", - сказала Врадий.Она добавила, что дело было возбуждено по материалам СЭБ ФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУЭБиПК МВД России.

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гуэбипк мвд рф