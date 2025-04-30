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Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск
Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск - РИА Новости, 30.04.2025
Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск
Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбудили дело о неуплате налогов, по данным следствия, находится за границей, она объявлена в розыск, планируется... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:25:00+03:00
2025-04-30T10:25:00+03:00
2025-04-30T10:36:00+03:00
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ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч Инна Тлиашинова, против которой возбудили дело о неуплате налогов, по данным следствия, находится за границей, она объявлена в розыск, планируется ее заочный арест, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."В настоящее время бизнес-коуч объявлена в розыск. Планируется ее заочный арест, поскольку по имеющейся у следствия информации женщина находится за пределами Российской Федерации", - сказала Врадий.Она добавила, что дело было возбуждено по материалам СЭБ ФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУЭБиПК МВД России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гуэбипк мвд рф
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ГУЭБиПК МВД РФ
Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск
СК: бизнес-коуча Тлиашинову объявили в розыск