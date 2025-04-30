https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014283446.html
Россиян ждет холодное начало мая
Россиян ждет холодное начало мая - РИА Новости, 30.04.2025
Россиян ждет холодное начало мая
Основная порция холода в Центральной России придётся на первую декаду мая, осадков выпадет в 1,5 раза больше положенного, вероятны локальные заморозки в течение РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:57:00+03:00
2025-04-30T10:57:00+03:00
2025-04-30T11:06:00+03:00
погода
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евгений тишковец
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Основная порция холода в Центральной России придётся на первую декаду мая, осадков выпадет в 1,5 раза больше положенного, вероятны локальные заморозки в течение первой пятидневки мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Основная порция холода придется на первую декаду мая, когда показатели термометров будут на 2-3 градуса ниже средних значений нормы. Осадков выпадет в 1,5 раза больше положенного. Вероятность локальных заморозков в Центральной России сохранится в течение первой пятидневки мая. После чего, можно "сеять картошку", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250429/pogoda-2014046232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, россия, евгений тишковец
Погода, Россия, Евгений Тишковец
Россиян ждет холодное начало мая
Тишковец: основной холод в Центральной России придётся на первую декаду мая