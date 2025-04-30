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Россиян ждет холодное начало мая - РИА Новости, 30.04.2025
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10:57 30.04.2025 (обновлено: 11:06 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014283446.html
Россиян ждет холодное начало мая
Россиян ждет холодное начало мая - РИА Новости, 30.04.2025
Россиян ждет холодное начало мая
Основная порция холода в Центральной России придётся на первую декаду мая, осадков выпадет в 1,5 раза больше положенного, вероятны локальные заморозки в течение РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:57:00+03:00
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погода
россия
евгений тишковец
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Основная порция холода в Центральной России придётся на первую декаду мая, осадков выпадет в 1,5 раза больше положенного, вероятны локальные заморозки в течение первой пятидневки мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Основная порция холода придется на первую декаду мая, когда показатели термометров будут на 2-3 градуса ниже средних значений нормы. Осадков выпадет в 1,5 раза больше положенного. Вероятность локальных заморозков в Центральной России сохранится в течение первой пятидневки мая. После чего, можно "сеять картошку", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250429/pogoda-2014046232.html
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погода, россия, евгений тишковец
Погода, Россия, Евгений Тишковец
Россиян ждет холодное начало мая

Тишковец: основной холод в Центральной России придётся на первую декаду мая

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрохожие на улице в Москве
Прохожие на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Основная порция холода в Центральной России придётся на первую декаду мая, осадков выпадет в 1,5 раза больше положенного, вероятны локальные заморозки в течение первой пятидневки мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Основная порция холода придется на первую декаду мая, когда показатели термометров будут на 2-3 градуса ниже средних значений нормы. Осадков выпадет в 1,5 раза больше положенного. Вероятность локальных заморозков в Центральной России сохранится в течение первой пятидневки мая. После чего, можно "сеять картошку", - рассказал Тишковец.
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