https://ria.ru/20250430/timati-2014511088.html

Суд взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера Тимати

Суд взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера Тимати - РИА Новости, 30.04.2025

Суд взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера Тимати

Мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T22:52:00+03:00

2025-04-30T22:52:00+03:00

2025-04-30T22:52:00+03:00

москва

тимати (тимур юнусов)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), сообщили РИА Новости в инстанции. "Удовлетворено", - сказали с суде. Согласно картотеке суда, в среду в один день было рассмотрено два иска от фонда к Юнусову. Сумма задолженностей не уточняется. В прошлом году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к рэперу. При этом, как следует из картотеки, суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой коммунальных услуг, не сообщается.

https://ria.ru/20250428/dolg-2013752655.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, тимати (тимур юнусов)