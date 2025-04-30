https://ria.ru/20250430/timati-2014511088.html
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера Тимати
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера Тимати - РИА Новости, 30.04.2025
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера Тимати
Мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:52:00+03:00
2025-04-30T22:52:00+03:00
2025-04-30T22:52:00+03:00
москва
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), сообщили РИА Новости в инстанции. "Удовлетворено", - сказали с суде. Согласно картотеке суда, в среду в один день было рассмотрено два иска от фонда к Юнусову. Сумма задолженностей не уточняется. В прошлом году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к рэперу. При этом, как следует из картотеки, суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой коммунальных услуг, не сообщается.
https://ria.ru/20250428/dolg-2013752655.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тимати (тимур юнусов)
Москва, Тимати (Тимур Юнусов)
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера Тимати
Фонд капремонта Москвы взыскал с Тимати долг по оплате коммунальных платежей
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Удовлетворено", - сказали с суде.
Согласно картотеке суда, в среду в один день было рассмотрено два иска от фонда к Юнусову. Сумма задолженностей не уточняется.
В прошлом году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к рэперу. При этом, как следует из картотеки, суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Могло ли это быть связано с оплатой коммунальных услуг, не сообщается.