https://ria.ru/20250430/terakt-2014281105.html
При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек
При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек - РИА Новости, 30.04.2025
При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек
Пять человек получили легкие травмы при детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске при подготовке теракта,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:49:00+03:00
2025-04-30T10:49:00+03:00
2025-04-30T10:49:00+03:00
происшествия
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014257300_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_151848ec9edfdd9e88d4a5704e29c3fd.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пять человек получили легкие травмы при детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске при подготовке теракта, следует из опубликованного ранее сообщения окружного депздрава. В среду ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта на территории Ханты-Мансийского автономного округа против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в специальной военной операции. По сообщению ведомства, у агентов украинских спецслужб - вступившего в российское гражданство уроженца Украины и гражданина Белоруссии - при сборке самодельного взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске. На кадрах, опубликованных ведомством, показан взрыв в доме, который произошел 12 апреля. В местных СМИ тогда появилась информация о взрыве бытового газа, однако региональное правительство и местный главк МЧС сообщали о пожаре на площади 70 квадратных метров, 35 человек были эвакуированы. Департамент здравоохранения ХМАО в свою очередь уточнял, что за медицинской помощью тогда обратились пять пострадавших с травмами легкой степени тяжести.
https://ria.ru/20250430/terakt-2014262250.html
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014257300_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f052b1d265ed5ef9409fcc9abc6ce755.jpg
Видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба
СК опубликовал видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба. В ведомстве говорят, что взрыв произошел 12 апреля, все фигуранты дела уже арестованы.
2025-04-30T10:49
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Происшествия, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек
При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пять человек получили легкие травмы