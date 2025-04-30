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При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек

При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек - РИА Новости, 30.04.2025

При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек

Пять человек получили легкие травмы при детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске при подготовке теракта,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:49:00+03:00

2025-04-30T10:49:00+03:00

2025-04-30T10:49:00+03:00

происшествия

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пять человек получили легкие травмы при детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске при подготовке теракта, следует из опубликованного ранее сообщения окружного депздрава. В среду ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта на территории Ханты-Мансийского автономного округа против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в специальной военной операции. По сообщению ведомства, у агентов украинских спецслужб - вступившего в российское гражданство уроженца Украины и гражданина Белоруссии - при сборке самодельного взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске. На кадрах, опубликованных ведомством, показан взрыв в доме, который произошел 12 апреля. В местных СМИ тогда появилась информация о взрыве бытового газа, однако региональное правительство и местный главк МЧС сообщали о пожаре на площади 70 квадратных метров, 35 человек были эвакуированы. Департамент здравоохранения ХМАО в свою очередь уточнял, что за медицинской помощью тогда обратились пять пострадавших с травмами легкой степени тяжести.

https://ria.ru/20250430/terakt-2014262250.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

украина

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Видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба СК опубликовал видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба. В ведомстве говорят, что взрыв произошел 12 апреля, все фигуранты дела уже арестованы. 2025-04-30T10:49 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность