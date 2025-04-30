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При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек - РИА Новости, 30.04.2025
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10:49 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/terakt-2014281105.html
При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек
При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек - РИА Новости, 30.04.2025
При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек
Пять человек получили легкие травмы при детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске при подготовке теракта,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:49:00+03:00
2025-04-30T10:49:00+03:00
происшествия
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пять человек получили легкие травмы при детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске при подготовке теракта, следует из опубликованного ранее сообщения окружного депздрава. В среду ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта на территории Ханты-Мансийского автономного округа против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в специальной военной операции. По сообщению ведомства, у агентов украинских спецслужб - вступившего в российское гражданство уроженца Украины и гражданина Белоруссии - при сборке самодельного взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске. На кадрах, опубликованных ведомством, показан взрыв в доме, который произошел 12 апреля. В местных СМИ тогда появилась информация о взрыве бытового газа, однако региональное правительство и местный главк МЧС сообщали о пожаре на площади 70 квадратных метров, 35 человек были эвакуированы. Департамент здравоохранения ХМАО в свою очередь уточнял, что за медицинской помощью тогда обратились пять пострадавших с травмами легкой степени тяжести.
https://ria.ru/20250430/terakt-2014262250.html
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
украина
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Видео из Ханты-Мансийска, где у готовивших теракт украинских агентов взорвалась бомба
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происшествия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Происшествия, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пострадали пять человек

При детонации СВУ в Ханты-Мансийске пять человек получили легкие травмы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пять человек получили легкие травмы при детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске при подготовке теракта, следует из опубликованного ранее сообщения окружного депздрава.
В среду ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта на территории Ханты-Мансийского автономного округа против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в специальной военной операции. По сообщению ведомства, у агентов украинских спецслужб - вступившего в российское гражданство уроженца Украины и гражданина Белоруссии - при сборке самодельного взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске.
На кадрах, опубликованных ведомством, показан взрыв в доме, который произошел 12 апреля. В местных СМИ тогда появилась информация о взрыве бытового газа, однако региональное правительство и местный главк МЧС сообщали о пожаре на площади 70 квадратных метров, 35 человек были эвакуированы. Департамент здравоохранения ХМАО в свою очередь уточнял, что за медицинской помощью тогда обратились пять пострадавших с травмами легкой степени тяжести.
Фигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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ПроисшествияХанты-МансийскХанты-Мансийский автономный округУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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