Подозреваемых в подготовке теракта в Югре заключили под стражу
Фигурантов дела о подготовке теракта в Ханты-Мансийске заключили под стражу
© Фото : Следком/TelegramФигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу
Фигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Фигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре расследуется уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, покушении на убийство, умышленном повреждении имущества... По ходатайству следователя СК России решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится ведомства.
По версии следствия, уроженец Украины и гражданин Республики Беларусь, являющиеся агентами украинских спецслужб, осуществляли подготовку к террористическому акту с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона министерства обороны России, принимающего участие в специальной военной операции.
Следствием установлено, что 12 апреля 2025 года при сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт.
Кроме того, на причастность к совершению данного преступления проверяется задержанный гражданин Республики Молдова, доставивший на личном микроавтобусе в Югру транзитом через Польшу, Литву и Республику Беларусь компоненты СВУ, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, переданные ему в городе Ивано-Франковске агентом украинских спецслужб Валентином Павлюком.
"Следователи, криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, УМВД России по ХМАО-Югре продолжают проведение комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступлений и изобличение всех лиц, причастных к их совершению. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты компоненты СВУ, назначены взрывотехническая, химическая и иные криминалистические экспертизы", - добавляется в сообщении.