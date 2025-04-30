https://ria.ru/20250430/terakt-2014262250.html

Подозреваемых в подготовке теракта в Югре заключили под стражу

Подозреваемых в подготовке теракта в Югре заключили под стражу - РИА Новости, 30.04.2025

Подозреваемых в подготовке теракта в Югре заключили под стражу

Фигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:09:00+03:00

2025-04-30T10:09:00+03:00

2025-04-30T10:19:00+03:00

происшествия

россия

ханты-мансийск

украина

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014264891_3:83:1127:715_1920x0_80_0_0_00400d4c4a7ea68bfe3be7c6315b7343.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Фигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре расследуется уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, покушении на убийство, умышленном повреждении имущества... По ходатайству следователя СК России решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится ведомства. По версии следствия, уроженец Украины и гражданин Республики Беларусь, являющиеся агентами украинских спецслужб, осуществляли подготовку к террористическому акту с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона министерства обороны России, принимающего участие в специальной военной операции. Следствием установлено, что 12 апреля 2025 года при сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт. Кроме того, на причастность к совершению данного преступления проверяется задержанный гражданин Республики Молдова, доставивший на личном микроавтобусе в Югру транзитом через Польшу, Литву и Республику Беларусь компоненты СВУ, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, переданные ему в городе Ивано-Франковске агентом украинских спецслужб Валентином Павлюком. "Следователи, криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, УМВД России по ХМАО-Югре продолжают проведение комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступлений и изобличение всех лиц, причастных к их совершению. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты компоненты СВУ, назначены взрывотехническая, химическая и иные криминалистические экспертизы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250319/sevastopol-2005895082.html

https://ria.ru/20250430/fsb-2014255503.html

россия

ханты-мансийск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ханты-мансийск, украина, следственный комитет россии (ск рф)