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Подозреваемых в подготовке теракта в Югре заключили под стражу - РИА Новости, 30.04.2025
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10:09 30.04.2025 (обновлено: 10:19 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/terakt-2014262250.html
Подозреваемых в подготовке теракта в Югре заключили под стражу
Подозреваемых в подготовке теракта в Югре заключили под стражу - РИА Новости, 30.04.2025
Подозреваемых в подготовке теракта в Югре заключили под стражу
Фигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:09:00+03:00
2025-04-30T10:19:00+03:00
происшествия
россия
ханты-мансийск
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Фигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре расследуется уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, покушении на убийство, умышленном повреждении имущества... По ходатайству следователя СК России решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится ведомства. По версии следствия, уроженец Украины и гражданин Республики Беларусь, являющиеся агентами украинских спецслужб, осуществляли подготовку к террористическому акту с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона министерства обороны России, принимающего участие в специальной военной операции. Следствием установлено, что 12 апреля 2025 года при сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт. Кроме того, на причастность к совершению данного преступления проверяется задержанный гражданин Республики Молдова, доставивший на личном микроавтобусе в Югру транзитом через Польшу, Литву и Республику Беларусь компоненты СВУ, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, переданные ему в городе Ивано-Франковске агентом украинских спецслужб Валентином Павлюком. "Следователи, криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, УМВД России по ХМАО-Югре продолжают проведение комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступлений и изобличение всех лиц, причастных к их совершению. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты компоненты СВУ, назначены взрывотехническая, химическая и иные криминалистические экспертизы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250319/sevastopol-2005895082.html
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происшествия, россия, ханты-мансийск, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ханты-Мансийск, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемых в подготовке теракта в Югре заключили под стражу

Фигурантов дела о подготовке теракта в Ханты-Мансийске заключили под стражу

© Фото : Следком/TelegramФигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу
Фигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Следком/Telegram
Фигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Фигуранты дела о приготовлении к теракту в отношении бойца добровольческого батальона Минобороны РФ в Ханты-Мансийске заключены под стражу, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре расследуется уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, покушении на убийство, умышленном повреждении имущества... По ходатайству следователя СК России решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится ведомства.
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По версии следствия, уроженец Украины и гражданин Республики Беларусь, являющиеся агентами украинских спецслужб, осуществляли подготовку к террористическому акту с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона министерства обороны России, принимающего участие в специальной военной операции.
Следствием установлено, что 12 апреля 2025 года при сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт.
Кроме того, на причастность к совершению данного преступления проверяется задержанный гражданин Республики Молдова, доставивший на личном микроавтобусе в Югру транзитом через Польшу, Литву и Республику Беларусь компоненты СВУ, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, переданные ему в городе Ивано-Франковске агентом украинских спецслужб Валентином Павлюком.
"Следователи, криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, УМВД России по ХМАО-Югре продолжают проведение комплекса мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступлений и изобличение всех лиц, причастных к их совершению. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты компоненты СВУ, назначены взрывотехническая, химическая и иные криминалистические экспертизы", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияРоссияХанты-МансийскУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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