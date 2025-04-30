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В Тбилиси начался сильный пожар
В Тбилиси начался сильный пожар - РИА Новости, 30.04.2025
В Тбилиси начался сильный пожар
Пожарные бригады пытаются потушить сильное возгорание, возникшее в центре Тбилиси, передает информационное агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на службу по... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:05:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Пожарные бригады пытаются потушить сильное возгорание, возникшее в центре Тбилиси, передает информационное агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Ранее в соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых видно, что сильный пожар возник в центре грузинской столицы рядом со станцией метро "Вокзальная площадь". Вокруг расположен крупный вещевой и продуктовый рынок, клиника, а также различные магазины, в том числе ювелирные. "На месте работают пожарные бригады. По имеющейся информации, никто не пострадал", - сообщает СМИ. По данным грузинских телекомпаний, продавцы рынка активно покидают территорию, забирая свой товар. Какую площадь охватил огонь и что стало причиной пожара, пока не известно.
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в мире, тбилиси, грузия
В Тбилиси начался сильный пожар
В центре Тбилиси начался сильный пожар
ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости.
Пожарные бригады пытаются потушить сильное возгорание, возникшее в центре Тбилиси, передает информационное агентство "Интерпрессньюс
" со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Ранее в соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых видно, что сильный пожар возник в центре грузинской столицы рядом со станцией метро "Вокзальная площадь". Вокруг расположен крупный вещевой и продуктовый рынок, клиника, а также различные магазины, в том числе ювелирные.
"На месте работают пожарные бригады. По имеющейся информации, никто не пострадал", - сообщает СМИ.
По данным грузинских телекомпаний, продавцы рынка активно покидают территорию, забирая свой товар. Какую площадь охватил огонь и что стало причиной пожара, пока не известно.