https://ria.ru/20250430/tbilisi-2014248109.html

В Тбилиси начался сильный пожар

В Тбилиси начался сильный пожар - РИА Новости, 30.04.2025

В Тбилиси начался сильный пожар

Пожарные бригады пытаются потушить сильное возгорание, возникшее в центре Тбилиси, передает информационное агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на службу по... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:05:00+03:00

2025-04-30T09:05:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Пожарные бригады пытаются потушить сильное возгорание, возникшее в центре Тбилиси, передает информационное агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Ранее в соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых видно, что сильный пожар возник в центре грузинской столицы рядом со станцией метро "Вокзальная площадь". Вокруг расположен крупный вещевой и продуктовый рынок, клиника, а также различные магазины, в том числе ювелирные. "На месте работают пожарные бригады. По имеющейся информации, никто не пострадал", - сообщает СМИ. По данным грузинских телекомпаний, продавцы рынка активно покидают территорию, забирая свой товар. Какую площадь охватил огонь и что стало причиной пожара, пока не известно.

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в мире, тбилиси, грузия