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Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Киевом - РИА Новости, 30.04.2025
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20:33 30.04.2025 (обновлено: 21:14 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/tarmp-2014491509.html
Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Киевом
Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Киевом - РИА Новости, 30.04.2025
Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Киевом
Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки с Украиной по редкоземельным ресурсам и считает, что американское присутствие на местах разработки... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:33:00+03:00
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дональд трамп
в мире
киев
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украина
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки с Украиной по редкоземельным ресурсам и считает, что американское присутствие на местах разработки станет гарантом безопасности."Мы договорились, и я предполагаю, что они выполнят договоренность... Мы еще не увидели плоды этой договоренности. Я подозреваю, что мы увидим", - заявил Трамп журналистам на заседании администрации.Он также добавил, что присутствие американцев в районе добычи полезных ископаемых воспрепятстует присутствию "опасных людей".
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дональд трамп, в мире, киев, сша, украина
Дональд Трамп, В мире, Киев, США, Украина
Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Киевом

Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки о ресурсах с Киевом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки с Украиной по редкоземельным ресурсам и считает, что американское присутствие на местах разработки станет гарантом безопасности.
"Мы договорились, и я предполагаю, что они выполнят договоренность... Мы еще не увидели плоды этой договоренности. Я подозреваю, что мы увидим", - заявил Трамп журналистам на заседании администрации.
Он также добавил, что присутствие американцев в районе добычи полезных ископаемых воспрепятстует присутствию "опасных людей".
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Бессент: Киев предложил правки по ресурсной сделке в последнюю минуту
Вчера, 20:31
 
Дональд ТрампВ миреКиевСШАУкраина
 
 
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