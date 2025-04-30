NYT: администрация Трампа выплатит 12 миллионов долларов "Радио Свобода"*
NYT: судья в США обязал администрацию Трампа выплатить $12 млн "Радио Свобода"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода"*
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода"*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральный судья в США постановил, чтобы администрация президента страны Дональда Трампа выплатила 12 миллионов долларов организации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, ранее лишившейся правительственных грантов, сообщает газета New York Times.
Газета Hill ранее сообщила, что американский федеральный судья Ройс Ламберт временно заблокировал прекращение властями финансирования "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. Как указано в решении Ламберта, суд посчитал, что продолжение деятельности организации "служит интересам общества".
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"Судья окружного суда США по округу Колумбия Ройс Ламберт постановил, что администрация Трампа должна выплатить новостной организации ("Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* - ред.) 12 миллионов долларов за апрель", - говорится в публикации издания.
Газета отмечает, что судья, вероятно, устранил таким образом "лазейку" в своем предыдущем решении, которая позволяла Белому дому не выплачивать средства новостной организации.
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"В этом случае решение о деньгах, о которых идет речь, было принято конгрессом... Текущий конгресс и президент Трамп приняли закон о выделении средств истцам", - приводит издание цитату из заявления судьи.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
* Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
** Признано в России СМИ-иноагентом.