https://ria.ru/20250430/svoboda-2014305842.html

NYT: администрация Трампа выплатит 12 миллионов долларов "Радио Свобода"*

NYT: администрация Трампа выплатит 12 миллионов долларов "Радио Свобода"* - РИА Новости, 30.04.2025

NYT: администрация Трампа выплатит 12 миллионов долларов "Радио Свобода"*

Федеральный судья в США постановил, чтобы администрация президента страны Дональда Трампа выплатила 12 миллионов долларов организации "Радио Свободная... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:08:00+03:00

2025-04-30T12:08:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федеральный судья в США постановил, чтобы администрация президента страны Дональда Трампа выплатила 12 миллионов долларов организации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, ранее лишившейся правительственных грантов, сообщает газета New York Times. Газета Hill ранее сообщила, что американский федеральный судья Ройс Ламберт временно заблокировал прекращение властями финансирования "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. Как указано в решении Ламберта, суд посчитал, что продолжение деятельности организации "служит интересам общества". "Судья окружного суда США по округу Колумбия Ройс Ламберт постановил, что администрация Трампа должна выплатить новостной организации ("Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* - ред.) 12 миллионов долларов за апрель", - говорится в публикации издания.Газета отмечает, что судья, вероятно, устранил таким образом "лазейку" в своем предыдущем решении, которая позволяла Белому дому не выплачивать средства новостной организации. "В этом случае решение о деньгах, о которых идет речь, было принято конгрессом... Текущий конгресс и президент Трамп приняли закон о выделении средств истцам", - приводит издание цитату из заявления судьи. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.* Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.** Признано в России СМИ-иноагентом.

https://ria.ru/20250317/radio-2005484655.html

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