https://ria.ru/20250430/svo-2014500896.html
В Народном фронте рассказали о помощи ветеранам СВО в реабилитации
В Народном фронте рассказали о помощи ветеранам СВО в реабилитации - РИА Новости, 30.04.2025
В Народном фронте рассказали о помощи ветеранам СВО в реабилитации
Более 5,5 тысячи ветеранов СВО получили медпомощь и прошли реабилитацию в рамках совместной программы Народного фронта и Федерального научно-клинического центра РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:22:00+03:00
2025-04-30T21:22:00+03:00
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Более 5,5 тысячи ветеранов СВО получили медпомощь и прошли реабилитацию в рамках совместной программы Народного фронта и Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФРКЦ РР) "Возвращение", сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. "В рамках совместной программы Народного фронта и ФРКЦ РР высокотехнологическую нейрохирургическую помощь и реабилитацию получили более 5,5 тысячи ветеранов СВО", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что совместная программа начала свою работу в августе 2023 года для создания системы эффективной помощи ветеранам СВО, а также предотвращения тяжелых последствий ранений и адаптации ветеранов к мирной жизни. "Специалисты ФРКЦ РР провели почти 840 нейрохирургических операций, около 500 хирургических, 70 раз делали пластику сложных дефектов костей черепа с применением 3D-моделирования, провели более 60 манипуляций по имплантации электродов для стимуляции спинного мозга, более 70 раз делали сложнейшие микрохирургические операции по восстановлению периферических нервов, поврежденных минами и огнестрельным оружием", - отметили в пресс-службе. Сообщается, что прямо сейчас в федеральном центре реаниматологии и реабилитологии восстанавливаются порядка 150 ветеранов СВО.
https://ria.ru/20250430/moskva-2014423370.html
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Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Общероссийский народный фронт
В Народном фронте рассказали о помощи ветеранам СВО в реабилитации
Более 5,5 тысяч ветеранов СВО прошли реабилитацию в рамках Народного фронта
ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Более 5,5 тысячи ветеранов СВО получили медпомощь и прошли реабилитацию в рамках совместной программы Народного фронта и Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФРКЦ РР) "Возвращение", сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
"В рамках совместной программы Народного фронта и ФРКЦ РР высокотехнологическую нейрохирургическую помощь и реабилитацию получили более 5,5 тысячи ветеранов СВО", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что совместная программа начала свою работу в августе 2023 года для создания системы эффективной помощи ветеранам СВО, а также предотвращения тяжелых последствий ранений и адаптации ветеранов к мирной жизни.
"Специалисты ФРКЦ РР провели почти 840 нейрохирургических операций, около 500 хирургических, 70 раз делали пластику сложных дефектов костей черепа с применением 3D-моделирования, провели более 60 манипуляций по имплантации электродов для стимуляции спинного мозга, более 70 раз делали сложнейшие микрохирургические операции по восстановлению периферических нервов, поврежденных минами и огнестрельным оружием", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что прямо сейчас в федеральном центре реаниматологии и реабилитологии восстанавливаются порядка 150 ветеранов СВО.