https://ria.ru/20250430/svo-2014354525.html

Глава Росмолодежи рассказал о письмах молодых людей на фронт для бойцов СВО

Глава Росмолодежи рассказал о письмах молодых людей на фронт для бойцов СВО - РИА Новости, 30.04.2025

Глава Росмолодежи рассказал о письмах молодых людей на фронт для бойцов СВО

Молодые люди и дети России за последние несколько лет написали около 7 миллионов писем на фронт для бойцов специальной военной операции, заявил глава... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:17:00+03:00

2025-04-30T14:17:00+03:00

2025-04-30T14:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

григорий гуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899480605_0:222:960:762_1920x0_80_0_0_e4a70177dfbeb68a6bc774d1f01e8bcb.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Молодые люди и дети России за последние несколько лет написали около 7 миллионов писем на фронт для бойцов специальной военной операции, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. "Считаю, что нет потерянного поколения, потому что то, что делают сейчас молодые люди, это очень достойно… Молодые люди и дети всей нашей страны за последние несколько лет написали около 7 миллионов писем на фронт нашим бойцам специальной военной операции, высадили несколько миллионов деревьев в формате "Сад памяти", - сказал Гуров во время лекции на просветительском марафоне "Знание". Кроме того, глава Росмолодежи назвал современную молодежь достойными наследниками тех людей, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250418/rosmolodezh-2012078725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, григорий гуров