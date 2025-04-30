https://ria.ru/20250430/svo-2014354525.html
Глава Росмолодежи рассказал о письмах молодых людей на фронт для бойцов СВО
Глава Росмолодежи рассказал о письмах молодых людей на фронт для бойцов СВО - РИА Новости, 30.04.2025
Глава Росмолодежи рассказал о письмах молодых людей на фронт для бойцов СВО
Молодые люди и дети России за последние несколько лет написали около 7 миллионов писем на фронт для бойцов специальной военной операции, заявил глава... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:17:00+03:00
2025-04-30T14:17:00+03:00
2025-04-30T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
григорий гуров
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Молодые люди и дети России за последние несколько лет написали около 7 миллионов писем на фронт для бойцов специальной военной операции, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. "Считаю, что нет потерянного поколения, потому что то, что делают сейчас молодые люди, это очень достойно… Молодые люди и дети всей нашей страны за последние несколько лет написали около 7 миллионов писем на фронт нашим бойцам специальной военной операции, высадили несколько миллионов деревьев в формате "Сад памяти", - сказал Гуров во время лекции на просветительском марафоне "Знание". Кроме того, глава Росмолодежи назвал современную молодежь достойными наследниками тех людей, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250418/rosmolodezh-2012078725.html
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общество, россия, григорий гуров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Григорий Гуров
Глава Росмолодежи рассказал о письмах молодых людей на фронт для бойцов СВО
Глава Росмолодежи Гуров: молодые люди и дети написали 7 миллионов писем на фронт